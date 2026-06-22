Blake Lively quedaría fuera de boda de Taylor Swift

Blake Lively no ha sido invitada a la boda de la cantante pese a rumores de una reconciliación, lo que aviva versiones de un distanciamiento entre ambas

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La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively estaría lejos de una reconciliación definitiva, pues la actriz no habría sido invitada, hasta ahora, a la boda de la cantante, según información publicada por Page Six.

La ausencia de Lively en la lista de invitados contrastaría con recientes versiones que apuntaban a un acercamiento entre ambas, luego del distanciamiento provocado por la batalla legal entre la actriz y Justin Baldoni.

Polémica legal habría fracturado su amistad

De acuerdo con el medio estadounidense, la relación entre Swift y Lively continúa siendo tensa tras la controversia judicial en la que la intérprete de "Espresso" fue involucrada indirectamente.

En medio del proceso legal entre Lively y Baldoni, Swift recibió una citación judicial relacionada con el caso, aunque posteriormente fue retirada. Sin embargo, el episodio habría generado molestia en la artista.

Según TMZ, citando fuentes cercanas al caso, la prometida de Travis Kelce se sintió frustrada por verse involucrada en una disputa que consideró ajena, al percibir que fue arrastrada innecesariamente a la controversia.

Esta situación habría derivado en un marcado distanciamiento entre ambas celebridades, poniendo fin a una amistad de más de una década.

Blake Lively tampoco estuvo en reunión previa a la boda

En semanas recientes circularon versiones sobre una posible reanudación del contacto entre Swift y Lively una vez concluido el proceso legal, lo que alimentó especulaciones sobre una eventual reconciliación.

Sin embargo, los reportes más recientes de Page Six señalan que la actriz aún no figura entre las invitadas a la boda de la cantante.

Otro indicio que reforzaría la distancia entre ambas es que Blake Lively tampoco asistió a la reunión de amigas organizada por Swift en Rhode Island como parte de las celebraciones previas a su enlace matrimonial.

Hasta el momento, ninguna de las dos figuras públicas ha realizado declaraciones sobre el estado actual de su relación.