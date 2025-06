Bryan Cranston revela por qué Erik Per Sullivan no será ‘Dewey’

“Hablé con Erik y le dije: ‘¡Oye, ya tenemos el programa! ¡Va a volver!’ Me respondió: ‘¡Genial!’. Y yo le dije: ‘Sí, estamos deseando que vuelvas’. Y él respondió: ‘No, no, no quiero hacerlo. Pero es fantástico que estén en eso”, dijo.

“De hecho, (Eric) va a Harvard. Es muy inteligente, y creo que ahora mismo está haciendo su maestría en Harvard. Dijo: ‘¡No he actuado desde que tenía nueve años o algo así! Así que no me interesa’”, mencionó.