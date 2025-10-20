Cerrar X
Escena

Bryan Cranston celebra nuevas protecciones en Sora 2

OpenAI actualizó Sora 2 después de que se usara la voz e imagen del actor sin autorización en un video con Michael Jackson

  • 20
  • Octubre
    2025

El actor Bryan Cranston agradeció a OpenAI por actualizar Sora 2, su herramienta de generación de videos a partir de texto, tras incluir nuevas protecciones para la voz y la imagen de los actores. 

Esta medida se implementó luego de que la identidad de Cranston fuera utilizada sin autorización en un video que mostraba a Michael Jackson interactuando con Walter White, su personaje en la serie de 2008, "Breaking Bad".

Cranston señaló que su preocupación no era solo personal, sino por todos los artistas cuyo trabajo podría ser reproducido indebidamente. 

En un comunicado, difundido por SAG-AFTRA y acompañado de agencias como UTA, CAA y ATA, destacó la importancia de respetar el derecho de los intérpretes a controlar el uso de su voz e imagen.

OpenAI reconoció la falla, fortaleció los mecanismos de seguridad en Sora 2 y reiteró su apoyo a la Ley NO FAKES, que busca proteger a los artistas de la reproducción digital no autorizada.











