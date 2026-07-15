BTS promociona 'NORMAL' con anuncios tipo tabloide

BTS lanzó una campaña publicitaria para su sencillo 'NORMAL' con anuncios en periódicos que simulan una noticia sobre una reunión nocturna

BTS sorprendió a sus seguidores con una inusual campaña publicitaria para promocionar NORMAL, el segundo sencillo de su álbum ARIRANG, al publicar anuncios con formato de tabloide en periódicos de Estados Unidos que presentan una supuesta noticia sobre una "misteriosa reunión nocturna" del grupo.

La estrategia incluyó anuncios publicados el 13 de julio en el San Francisco Chronicle y el 14 de julio en el New York Post, donde un llamativo titular asegura: "BTS vistos en el baño en medio de una misteriosa reunión nocturna".

Una campaña con humor y misterio

La imagen principal muestra a los siete integrantes de BTS, RM, Jung Kook, V, Jimin, Suga, Jin y j-hope, de espaldas a la cámara frente a los urinarios de un baño, simulando una fotografía captada de manera inesperada.

El texto que acompaña la publicación plantea interrogantes sobre la reunión del grupo y afirma que, aunque el encuentro no está confirmado, la imagen generó curiosidad y especulación entre los seguidores.

Además, el supuesto reporte señala que un portavoz se negó a emitir comentarios y adelanta que toda la información será revelada el próximo 17 de julio.

La campaña también confirma que NORMAL y su video musical se estrenarán de manera exclusiva en Spotify el 17 de julio, antes de llegar al resto de las plataformas de streaming el 19 de julio.

De acuerdo con la información difundida por el grupo, la canción combina canto y rap para explorar las emociones que los integrantes han experimentado entre la exposición pública y los momentos de privacidad.

La producción estuvo a cargo de Ryan Tedder y mezcla una base rítmica de bombo y caja con texturas de guitarra psicodélicas y un estilo de rap conversacional que busca transmitir el mensaje de la canción con claridad emocional.

La gira 'ARIRANG' continúa en Europa

Antes del lanzamiento mundial del sencillo, BTS llevará su gira ARIRANG al Stade de France, en Saint-Denis, Francia, donde ofrecerá conciertos los días 17 y 18 de julio.

Posteriormente, el 19 de julio, el grupo participará en el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA, compartiendo escenario con artistas como Justin Bieber, Madonna y Shakira.

El primer sencillo de ARIRANG, titulado SWIM, alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100 en abril, convirtiéndose en el séptimo número uno de BTS en esa lista.