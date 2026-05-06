Jimin presume visita de BTS al Zócalo tras reunión con Sheinbaum

La visita de BTS a México desató la euforia de miles de seguidores que abarrotaron el Zócalo de la Ciudad de México para ver a la agrupación surcoreana, que regresó a territorio mexicano después de nueve años.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Jimin compartió en sus historias de Instagram imágenes desde el balcón de Palacio Nacional, mostrando la multitud de fans que acudió al histórico encuentro.

Jimin mostró la vista desde Palacio Nacional

En el video publicado por el integrante de BTS se observa a miles de seguidores con lightsticks, pancartas y celulares grabando el instante en que los artistas aparecieron frente a la multitud.

De acuerdo con reportes oficiales difundidos por el Gobierno de la Ciudad de México, más de 50 mil integrantes del ARMY acudieron al Zócalo para recibir al grupo.

El fenómeno generó un ambiente de euforia total entre los asistentes, quienes corearon canciones y celebraron la presencia de los artistas en uno de los puntos más emblemáticos del país.

BTS visitó Palacio Nacional por invitación de Sheinbaum

La agrupación conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook acudió a Palacio Nacional por invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Tras el encuentro, la mandataria compartió la fotografía oficial junto a los integrantes de BTS, imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Este tipo de encuentros fortalecen la relación bilateral con Corea del Sur”, destacó Sheinbaum.

Destacan la relación entre México y Corea del Sur

La presidenta subrayó la importancia cultural y diplomática del encuentro, resaltando el impacto global de Corea del Sur en ámbitos como la tecnología, la música y el entretenimiento.

Asimismo, afirmó que este tipo de actividades ayudan a estrechar la relación entre ambos países y fortalecen el intercambio cultural con una nación que cuenta con una amplia comunidad de admiradores en México.

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