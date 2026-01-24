ARMY en México inicia campaña contra revendedores

La reciente venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México detonó una fuerte polémica entre su base de seguidores, pues la venta de las entradas generó inconformidad por la organización, críticas a los precios y reclamos por la falta de información clara durante todo el proceso.

La dinámica de compra fue atípica y rompió con esquemas habituales. No hubo alianzas bancarias ni venta física, y el único acceso posible fue mediante un registro previo como fan oficial del grupo, lo que dejó fuera a miles de personas que no lograron completar el proceso a tiempo.

La molestia escaló en redes sociales conforme comenzaron a circular imágenes y testimonios que ponían en duda la transparencia del sistema.

Algunos seguidores denunciaron presuntas irregularidades y acusaron que entradas habrían terminado en manos de revendedores, incluso desde puntos de venta que, en teoría, no estaban habilitados para ello.

Fans se posicionan contra los revendedores

Ante la falta de una postura oficial por parte de los organizadores del evento, el debate se intensificó y volvió a encender la discusión sobre la reventa y las prácticas poco reguladas que afectan directamente a los asistentes.

En respuesta, el fandom de BTS en México lanzó una campaña activa contra los revendedores, a quienes señalan como uno de los principales problemas para el acceso justo a los conciertos.

Para la comunidad ARMY, esta práctica distorsiona los precios y excluye a quienes realmente desean asistir.

El club de fans “BTS FANS MÉXICO” pidió no caer en la desesperación y advirtió sobre los abusos.

“ARMYS sabemos que, por desesperación, caen en páginas y con personas que quieren cobrar cantidades bárbaras por un boleto. No compren. Mientras haya quien compre, los revendedores seguirán”, señalaron, al tiempo que subrayaron que “la reventa existe porque hay quien la sostiene”.

Actualmente, algunos boletos para los conciertos de BTS se ofrecen en reventa por más de $120 mil pesos mexicanos, una cifra considerada desproporcionada y prácticamente inaccesible para la mayoría de los fans, lo que ha profundizado el malestar dentro de la comunidad.

Comentarios