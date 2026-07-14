La actriz interpretará a la madre de Esther Greenwood en la adaptación de la novela de Sylvia Plath que marcará el debut de Billie Eilish

Inicio / Escena / Carey Mulligan se suma a The Bell Jar con Billie Eilish

La actriz Carey Mulligan formará parte del reparto de The Bell Jar, la adaptación cinematográfica de la novela de Sylvia Plath que marcará el debut en cine de la cantante Billie Eilish como protagonista.

De acuerdo con información difundida por Variety, Mulligan interpretará a la Sra. Greenwood, madre de Esther Greenwood, personaje principal que será encarnado por Eilish. Aunque el estudio Focus Features aún no realiza un anuncio oficial, fuentes cercanas al proyecto confirmaron la incorporación de la actriz.

La película será dirigida por Sarah Polley, reconocida por su trabajo en Women Talking. La producción estará a cargo de Plan B, Studiocanal y Joy Coalition.

Una nueva etapa para Billie Eilish

The Bell Jar representará el primer papel cinematográfico de Billie Eilish, quien dará vida a Esther Greenwood en esta nueva versión de la reconocida obra literaria publicada por Sylvia Plath.

El proyecto también podría contar con la participación de Connor Storrie, actor conocido por su trabajo en Heated Rivalry, aunque su incorporación no ha sido confirmada oficialmente.

La trayectoria de Carey Mulligan

Carey Mulligan llega a la producción después de una destacada carrera cinematográfica y varias nominaciones al Óscar por sus actuaciones en An Education, Promising Young Woman y Maestro, dirigida por Bradley Cooper.

Recientemente recibió elogios por su interpretación en la segunda temporada de Beef, serie de Netflix protagonizada junto a Oscar Isaac, trabajo que le valió una nominación al Emmy.

Además, fue nominada al premio BAFTA como mejor actriz de reparto por The Ballad of Wallis Island, otra producción de Focus Features.

Entre sus créditos cinematográficos destacan películas como Saltburn, Drive, Shame, Inside Llewyn Davis, Far from the Madding Crowd, Suffragette, Mudbound y She Said.