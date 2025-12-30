Mariah Carey rompe récord histórico en el Billboard Hot 100

Mariah Carey sigue siendo una artista muy influyente.

Y es que este martes, la cantante estadounidense rompió su propio récord de permanencia en el puesto número uno en la Billboard Hot 100 al sumar 22 semanas consecutivas con su clásico "All I Want for Christmas Is You".

De acuerdo con datos de la plataforma de medición musical, Luminate, que a su vez fue citado por Billboard, el tema de Carey registró un alcance de 70,6 millones de reproducciones y 5,000 descargas vendidas solo en Estados Unidos entre el 19 y el 25 de diciembre.

La cantante había establecido el récord tres semanas antes, al superar el hito que compartían "A Bar Song (Tipsy)", de Shaboozey, y "Old Town Road", de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, con 19 semanas en la cima del Billboard Hot 100.

Carey ha estado en el primer puesto del Hot 100 en 22 años distintos, siendo que ocho de esos años (2019–2026) corresponden al éxito recurrente de "All I Want for Christmas Is You", según detalló la revista.

Al mismo tiempo, la canción también lidera la lista Holiday 100 de Billboard por 71 semanas, de las 79 semanas totales de la lista desde su creación en 2011, consolidándose como el tema navideño más dominante en la historia de esta encuesta.

