En 'Ella dijo' narran la 'fractura' del silencio

En Ella dijo, vemos cómo tomó forma el reportaje del New York Times, que dio pie al movimiento #MeToo. Carey Mulligan y Zoe Kazan llevan los estelares.

Ella dijo, el thriller de investigación que narra cómo se construyó el reportaje periodístico que desencadenó el movimiento #metoo y la caída del productor hollywoodiense Harvey Weinstein, llega hoy a las pantallas de cine a nivel nacional.



La película relata no sólo la minuciosa investigación hecha para encontrar cada una de las piezas con las que construyeron el reportaje ganador del Pulitzer hecho en el 2017 por las periodistas Megan Twohey y Jodi Kantor para el New York Times, también da muestra de la vida privada de éstas, mostrándolas como esposas y madres que también atraviesan momentos difíciles y depresión.



La directora Maria Schrader (ganadora del Emmy por la serie Unorthodox), y quién trabajó con el guión escrito por Rebecca Lenkiewicz, describe la película como algo más allá de la historia de los abusos cometidos por Weinstein: “Es un relato sobre las periodistas y todas las mujeres que se levantaron para contar sus historias”.



Las protagonistas de la cinta, Carey Mulligan y Zoe Kazan, coincidieron en que fue bueno llevar a la pantalla grande una historia que fracturó décadas de silencio sobre lo que pasaba en Hollywood.



“Es inspirador ver a las mujeres ser tan heroicas y arriesgarse”, dijo Mulligan, quien interpreta a Twohey. “Esta película está llena de ejemplos de esos momentos heroicos, y eso la convierte en una historia que vale la pena ser contada”.



La directora destacó que la película no muestra la agresión en la pantalla, sólo se describe y siempre usando el propio lenguaje de la superviviente: “No estoy interesada en añadir otra escena de violación al mundo. Ya hemos tenido suficientes”.