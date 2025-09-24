Carin León anuncia tres nuevos concierto en The Sphere, Las Vegas

El cantante de regional mexicano anunció tres nuevos conciertos en La Esfera de Las Vegas, uno de los recintos más avanzados tecnológicamente en el mundo.

Hace apenas unos días, el sonorense había confirmado tres presentaciones en este mismo lugar, las cuales se agotaron en cuestión de horas, lo que lo motivó a expandir su residencia con otras tres fechas.

“Qué locura todo esto. Mi gente, gracias a ustedes abrimos 3 fechas más en @spherevegas no saben la emoción por lo que está pasando! Nos vemos este 4, 5, 6 y todavía hay unos poquitos boletos para el 11, 12, 13 de septiembre de 2026!”, compartió León en sus redes sociales.

Las nuevas presentaciones se realizarán del 4 al 6 de septiembre de 2026, unos días antes de las fechas ya confirmadas. La venta de boletos para estos conciertos estará disponible a partir del próximo 24 de septiembre a las 14:00 horas en el sitio oficial del artista.

En cuanto a los precios, los paquetes para las primeras fechas anunciadas variaron dependiendo del hotel y la categoría. Por ejemplo, un paquete para dos personas en el The Venetian Resort, nivel 2, tuvo un costo de mil 170 dólares por persona (aproximadamente 21 mil 575 pesos).

En otra opción, para cuatro personas en nivel 4 con dos habitaciones sencillas, el costo fue de 654 dólares por persona (alrededor de 12 mil pesos).

Con esta expansión, Carin León no solo confirma su éxito internacional, sino que se consolida como uno de los máximos exponentes del regional mexicano en escenarios de talla mundial.

