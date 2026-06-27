Carín León realizará concierto en el estadio de Inter Miami

El cantante aseguró que el punto de inflexión en su carrera llegó cuando decidió interpretar únicamente la música con la que se sentía identificado

El cantante sonorense se convertirá este domingo en el primer artista en ofrecer un concierto en el nuevo estadio del Inter Miami, un escenario que apenas unos meses atrás abrió sus puertas como la nueva casa de Lionel Messi y uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos.

El intérprete de regional mexicano asumirá el reto como parte de su gira internacional y con la convicción de que la música, al igual que el futbol, tiene la capacidad de unir culturas y conectar a personas de distintas partes del mundo.

La presentación marcará un nuevo capítulo en la carrera del ganador del Grammy y Latin Grammy, quien encabezará el primer concierto realizado en el estadio del Inter Miami, un recinto que rápidamente se ha convertido en un símbolo deportivo y cultural del sur de Florida.

Reconocido aficionado del futbol y seguidor del Real Madrid, Carín León admitió que uno de los momentos más especiales de esta experiencia fue conocer a David Beckham, copropietario del club estadounidense y una de las figuras más importantes en la historia del deporte.

“Ser el primero en tocar en este estadio icónico —es nuevo, pero ya es icónico por el equipo— lo asumo con mucha responsabilidad. Para mí, es como un gran partido de futbol y quiero inspirar a muchos nuevos artistas de mi género y de todos los géneros que son nuestras raíces para que vean que nada es imposible”, expresó el cantante.

Una carrera que rompió las etiquetas del regional mexicano

La trayectoria de Carín León ha trascendido las fronteras tradicionales del regional mexicano. Su propuesta musical incorpora influencias del country, rock y otros géneros contemporáneos, lo que le ha permitido conectar con audiencias internacionales y presentarse en algunos de los escenarios más importantes del mundo.

El artista suma dos premios Grammy consecutivos en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, además de cuatro Latin Grammy, consolidándose como una de las figuras latinas con mayor proyección global.

Su carrera también lo ha llevado a escenarios como Coachella y el histórico Grand Ole Opry, mientras se prepara para convertirse en uno de los primeros artistas latinos en protagonizar una residencia en el Sphere de Las Vegas.

Carín León reconoció que hubo momentos en los que intentó adaptar su música a las tendencias del mercado, aunque los resultados no fueron los esperados.

“Hubo un tiempo en que iba a hacer música porque era lo que estaba de moda en ese momento, y entonces no me pasaba nada. Hubo un tiempo en que iba a dejar la música. Pero en dos semanas volví, porque soy músico”, relató.

El cantante aseguró que el punto de inflexión en su carrera llegó cuando decidió interpretar únicamente la música con la que se sentía identificado.

“Decidí hacer lo que amo, lo que amo, lo que me gusta, lo que siento, lo que me hacía feliz. Nunca hice música por dinero ni para ser famoso”, afirmó.

Ese cambio de perspectiva le permitió conectar con millones de personas y consolidar un estilo propio que, asegura, busca marcar tendencias antes que seguirlas.

Del regional mexicano al escenario más mediático de Miami

La presentación del domingo tendrá un significado especial para el artista sonorense, quien reconoce el simbolismo de compartir escenario, aunque sea de forma indirecta, con figuras como Lionel Messi y David Beckham.

Además, el concierto se realizará en una jornada en la que la actividad futbolística internacional en Miami será menor, un escenario que podría favorecer una mayor asistencia y atención mediática para el espectáculo.

“Estoy muy feliz por lo que hemos logrado. Me siento orgulloso de estar aquí, en la casa del Inter Miami, la casa de Messi, la casa de David Beckham. Poner mi nombre junto a esos nombres es algo increíble para mí, algo que todavía no puedo creer”, concluyó.

Con esta presentación, Carín León suma otro capítulo histórico a una carrera que ha convertido a la música mexicana en protagonista de algunos de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial.