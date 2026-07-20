Miles de aficionados despidieron la fiesta mundialista en Parque Fundidora con el concierto del cantante sonorense tras la final de la Copa del Mundo.

Inicio / Escena / Cierra Carín León el FIFA Fan Festival a lo grande

El cantante sonorense Carín León cerró oficialmente las actividades del FIFA Fan Festival™ Monterrey con un concierto masivo en el Escenario Estadio del Parque Fundidora.

La presentación arrancó a las 22:00 horas, poco después de que miles de aficionados presenciaran, a través de las pantallas gigantes del recinto, la conclusión de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

Con este espectáculo, el festival culminó un mes de actividades culturales y deportivas que reunió a más de un millón de asistentes a lo largo de todo el torneo.

Acompañado de su producción completa y como parte de su gira De Sonora Para El Mundo, el intérprete deleitó a los fanáticos regiomontanos y extranjeros con un repertorio que consolidó el éxito del regional mexicano en la clausura mundialista.

Canciones icónicas como Primera Cita, Según Quién, Que Vuelva y su enérgica interpretación de "La Boda del Huitlacoche resonaron con fuerza en la Explanada Sopladores.

Previo al concierto estelar de León, el escenario también contó con la participación musical de artistas como Mia Salinas, Kakalo y Luis Mexia, quienes iniciaron la jornada festiva desde la tarde.