Escena

Carín León sorprende con colaboración junto a Bon Jovi

El sonorense reveló en una entrevista con Franco Escamilla que grabó con la legendaria banda de rock, fusión que formará parte de su próximo álbum de estudio

  • 27
  • Agosto
    2025

El cantante sonorense Carín León anunció una colaboración inédita con la banda estadounidense Bon Jovi, que formará parte de su próximo álbum de estudio.

La noticia salió a la luz durante una entrevista con el comediante Franco Escamilla en su programa "Tirando Bola", donde León compartió detalles sobre sus futuros proyectos musicales. Ahí reveló con entusiasmo:

“Acabo de grabar con Bon Jovi, mamón, San Bon Jovi. Yo estoy bien cagado con eso, todavía no sale, se acaba de grabar, sale ahora para el disco de regreso”.

Esta colaboración, confirmada por el propio artista, marca un hecho sin precedentes en la música latina, pues busca "fusionar el regional mexicano con el rock clásico", abriendo la puerta a nuevos públicos y estilos.

Bon Jovi, ícono mundial del rock desde su debut en 1984, es conocido por himnos como "Livin’ on a Prayer", "It’s My Life" y "Always". Su unión con Carín León ha elevado la expectativa de los fanáticos, quienes ven en este encuentro musical un hito comparable al que en 2020 protagonizaron Snoop Dogg y Banda MS con el tema "Qué Maldición".

Con esta alianza, Carín León continúa consolidándose como uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional, llevando el regional a escenarios y colaboraciones que hace pocos años parecían impensables.


