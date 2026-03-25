Estrenará Carín León el estadio del Inter Miami con un concierto

El Inter Miami de Lionel Messi estrenará su estadio con un concierto muy mexicano.

Este miércoles, el equipo propiedad de David Beckham anunció a través de un comunicado que su nuevo estadio, el Nu Stadium, tendrá su primer concierto y será realizado por Carin León el próximo 28 de junio.

"Estar en el Nu Stadium y ser el primer concierto me llena de gran orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí", dijo el ganador de dos premios Grammy en un comunicado publicado este miércoles por el equipo de fútbol de Miami.

"Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y personas, entonces estamos haciendo las cosas bien", agregó el cantante.

El concierto en Miami es una nueva adición a la gira "De Sonora, para el mundo", la cual comenzó este mes y en donde Carín León recorrerá 53 escenarios de Estados Unidos, México, Argentina y Canadá hasta el 9 de octubre.

El nuevo hogar de las "Garzas" será inaugurado el próximo 4 de abril, después de casi tres años del inicio de su construcción.

El Nu Stadium también incluirá un parque público de 23 hectáreas, espacios comerciales, hoteles y oficinas, además de contar con la cercanía al aeropuerto internacional de Miami.

Con una capacidad de 26,700 personas, el Inter Miami prevé que su nuevo estadio no solo se limite al fútbol, sino que pueda albergar conciertos como el del cantante sonorense.

A la espera de tener un estadio permanente, el club capitaneado por el argentino Lionel Messi jugó sus partidos en el Chase Stadium, un campo temporal en la localidad de Fort Lauderdale, al norte de Miami.

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