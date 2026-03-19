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Pepe Aguilar prepara álbum tributo a su papá con Nodal y Ángela

El proyecto reunirá a varias estrellas del regional mexicano, entre ellas Ángela Aguilar, Christian Nodal, Lucero, Carín León, Banda MS y El Recodo

  • 19
  • Marzo
    2026

Pepe Aguilar confirmó que trabaja en un álbum tributo dedicado a su padre, Antonio Aguilar, una de las figuras más emblemáticas de la música popular mexicana.

El proyecto reunirá a varias estrellas del regional mexicano, entre ellas Ángela Aguilar, Christian Nodal, Lucero, Carín León, además de agrupaciones como Banda MS y El Recodo.

Un homenaje con respeto al legado

En una entrevista, Aguilar explicó que el disco consistirá en nuevas versiones de los temas más representativos de su padre.

“Son versiones de estos artistas de canciones de mi papá”, señaló. Aguilar.

El intérprete subrayó que el objetivo es honrar la esencia musical de Antonio Aguilar sin perder autenticidad.

“Definitivamente yo espero que cuando me muera, algún día si alguien me hace un homenaje me lo haga respetando mis valores y lo que me gustaba”, expresó.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer la fecha oficial de lanzamiento del álbum.

Dicho proyecto también contempla la participación de nombres como Chuy Lizárraga y Edén Muñoz, consolidando una producción que busca reunir distintas generaciones del género.

Incluso se contempla la inclusión de material relacionado con Vicente Fernández, otro ícono de la música ranchera.

Aclara relación profesional con Nodal

Durante la misma conversación, Pepe Aguilar desmintió versiones que lo colocaban como mánager de Christian Nodal.

“No me dedico a eso, él tiene su carrera y su vida, yo apenas puedo con mi carrera”, afirmó.

El cantante aclaró que su relación con el sonorense es cercana, pero limitada al ámbito creativo.

Aguilar reveló que la convivencia entre ambos ha derivado en colaboraciones, como el tema “Incompatibles”, donde participó como productor.

“¿Por qué me estás dando esta canción?”, recordó que le dijo Nodal al escuchar el tema.

“Porque te estoy produciendo… le voy a dar lo mejor a quien sea, y más contigo, pues eres familia”, comentó.

Por su parte, Ángela Aguilar también celebró el trabajo conjunto y compartió su entusiasmo en redes sociales.

“Amé esta canción que sacó mi esposo, muy orgullosa de mis dos hombres”, escribió.


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