Escena

Casi 8 millones han visto el programa del regreso de Kimmel

Casi 8 millones de personas habían visto el programa del regreso de Kimmel, tras la suspensión de casi una semana, en YouTube para la mañana de este miércoles

Jimmy Kimmel no ofreció disculpas en su regreso a la televisión nocturna y, en un monólogo emocional donde parecía estar al borde de las lágrimas, dijo que no estaba tratando de bromear sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. También rindió homenaje a la viuda de Kirk.

Casi 8 millones de personas habían visto el programa del regreso de Kimmel, tras la suspensión de casi una semana, en YouTube para la mañana de este miércoles. Normalmente, obtiene alrededor de 1,8 millones de espectadores cada noche en televisión. Se esperaba que sus niveles de audiencia se publicaran más tarde en el día.

En sus primeros comentarios públicos tras la suspensión, Kimmel no dudó en bromear sobre su frecuente adversario, el presidente Donald Trump, y le atribuyó lo que se espera sea un auge en su rating.

"Lo intentó", dijo Kimmel. "Hizo su mejor esfuerzo para cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa. Eso le salió mal. Ahora podría tener que publicar los archivos de Epstein para distraernos de esto".

Kimmel dijo: "Nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en eso". Dijo que la viuda de Kirk, Erika, realizó un "acto desinteresado" al perdonar públicamente al asesino de su esposo.

"Ese es un ejemplo que deberíamos seguir", afirmó.

Añadió: "No creo que lo que voy a decir vaya a hacer mucha diferencia. Si te gusto, te gusto. Si no, no. No tengo ilusiones sobre cambiar la opinión de nadie".

Andrew Kolvet, un portavoz de Turning Point USA, la organización que Kirk fundó y que ahora dirige su viuda, publicó en X que el monólogo de Kimmel "no fue suficiente" y que necesitaba disculparse.

"Sí, Jimmy se emocionó", escribió Kolvet. "¿Y qué? Está emocionado por sí mismo porque casi arruina toda su carrera".

Mientras tanto, el cómico Ben Stiller publicó que fue un "monólogo brillante".

El incidente desencadenó una discusión nacional sobre la libertad de expresión y la capacidad de Trump para controlar las palabras de periodistas, comentaristas e incluso cómicos. En una publicación en redes sociales, el presidente criticó a ABC por traer de vuelta a Kimmel y amenazó con una demanda.

Al subir al escenario, Kimmel recibió una larga ovación y cánticos de "¡Jimmy, Jimmy!". Un miembro del público, Walter Bates, dijo después de la grabación del programa que las palabras de Kimmel sobre la viuda de Kirk fue "un momento muy conmovedor" que hizo que tanto él como su esposa se sintieran "muy conmovidos".


