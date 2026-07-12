'Ayudamos de Cerca' alcanza a 6,500 personas en su primer mes

A un mes de su puesta en marcha, el programa ha brindado apoyos, servicios y orientación a casi 6,500 personas en la entidad

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A un mes de su puesta en marcha, el programa Ayudamos de Cerca ha brindado apoyos, servicios y orientación a casi 6,500 personas en Nuevo León, informó la Secretaría de Igualdad e Inclusión, al anunciar que la quinta jornada se realizará el próximo 16 de julio en el municipio de Santa Catarina.

La estrategia, que busca acercar la atención gubernamental directamente a las comunidades, ha recorrido los municipios de Ciénega de Flores, García, Juárez y Escobedo, evitando que las familias tengan que trasladarse a oficinas estatales para realizar trámites o acceder a programas sociales.

En su cuarta edición, realizada en Escobedo, el programa reunió a 1,300 personas, consolidando el crecimiento de esta iniciativa de atención ciudadana.

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, destacó que el propósito del programa es eliminar barreras de acceso y facilitar que más personas conozcan, soliciten y den seguimiento a los apoyos que ofrece la dependencia.

“En apenas un mes que implementamos Ayudamos de cerca, ya hemos acercado nuestros apoyos, servicios y orientación a casi 6,500 personas, sin que tengan que salir de su comunidad. Ese es el propósito: que el Gobierno sea quien llegue a la gente y no al revés”, señaló Arratia.

Las jornadas se realizan los jueves, de 5:00 a 7:00 de la mañana, un horario diseñado para atender a personas que laboran durante el día y que habitualmente enfrentan dificultades para acudir a oficinas gubernamentales.

Arratia explicó que el programa también ha incorporado la participación de otras dependencias estatales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, con el fin de ampliar la oferta de servicios para las familias.

“Queremos que ninguna persona deje de acceder a un apoyo por falta de tiempo o porque la oficina le queda lejos. Por eso llevamos nuestros servicios directamente a los municipios y seguimos construyendo un gobierno cercano, que escucha y resuelve”, añadió.

Durante cada jornada participan las subsecretarías de Protección Social y Oportunidades; Desarrollo Comunitario Integral; Diversidad e Inclusión Social; Prevención y Seguridad Humana; e Inversión Social y Alianzas Estratégicas, que brindan orientación, registro y seguimiento para programas como Ayudamos a las Mujeres, en sus vertientes de Jefas de Familia e Impulso a Cuidadoras; Hambre Cero y Personas con Discapacidad.

También se realizan gestiones para la entrega de apoyos funcionales, entre ellos sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas.

La Secretaría de Igualdad e Inclusión informó que las sedes de Ayudamos de Cerca se anuncian semanalmente a través de sus redes sociales oficiales, donde las personas interesadas pueden realizar su registro previo para participar en las jornadas.