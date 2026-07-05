'Minions & Monsters' derrota a Toy Story 5 con US$36.4 millones

La taquilla del fin de semana bajó interanualmente alrededor de un 24%, aunque esta temporada supera en casi un 12% que lo registrado el año pasado.

“Minions & Monsters”, séptima película de la saga de "Mi Villano Favorito" recaudó un total de 36.4 millones de dólares durante este fin de semana, por lo que se ubicó como líder en taquillas frente a "Toy Story 5".

Este filme de los Minions recaudó un estimado de $61.4 millones de dólares en sus primeros cinco días tras su estreno, según informaron estudios.

Aunque el público que buscaba opciones patrióticas en medio de la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos tuvo como opción "Young Washington", esto no fue impedimento para que los pequeños seres amarillos arrasaran con los boletos.

Esto dejó a “Supergirl” en cuarto lugar con apenas menos de 10 millones de dólares en taquilla, una fuerte caída del 74% respecto a su decepcionante fin de semana de estreno.

Minions arrasan con taquillas pese a baja cantidad de asistencia en cines

La taquilla del fin de semana bajó interanualmente alrededor de un 24%, según cifras recopiladas por Rentrak, aunque este verano supera en casi un 12% el verano del año pasado. Esto se debe en parte a “Obsession” y “Backrooms”, que ocuparon el sexto y el séptimo puesto, por detrás de “Disclosure Day”, de Steven Spielberg.