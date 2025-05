Celebridades comienzan a llegar a la Met Gala 2025

La Met Gala 2025, que se celebra este lunes 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, ya está en marcha, y las celebridades comienzan a desfilar por la icónica alfombra roja.

El evento, bajo la temática “Superfine: Tailoring Black Style” y con el código de vestimenta “Tailored for You”, promete looks que celebren la sastrería y el dandismo negro, inspirados en el libro Slaves to Fashion de Monica L. Miller.

Entre las primeras llegadas reportadas, Rachel Smith, ganadora de Miss USA 2017, destacó con un elegante vestido blanco y negro de escote strapless y guantes de ópera.

Los anfitriones confirmados, Colman Domingo, A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Pharrell Williams, y Anna Wintour, junto con LeBron James como presidente honorario, ya están generando expectación.

Además, el comité anfitrión incluye a figuras como Simone Biles, Spike Lee, Tyla, Janelle Monáe, y Usher.

Se espera que estrellas como Rihanna, Zendaya, Shakira, Gal Gadot, y Jennifer Lopez, entre otras, deslumbren con interpretaciones creativas del código de vestimenta.

Lewis Hamilton, anfitrión de la MetGala.

Zoe Saldaña

Diana Ross

Maya Hawke

Sydney Sweeney

Colman Domingo

Sarah Snook

Sadie Sink

Zendaya

Anna Wintour

Rachel Smith



