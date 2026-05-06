Met Gala rompe récord con US$42 millones recaudados

La Met Gala volvió a consolidarse como uno de los eventos más exclusivos y millonarios del mundo al recaudar este año un récord de 42 millones de dólares para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La cifra, revelada por el director del Met, Max Hollein, representa un incremento cercano al 35% respecto a la edición anterior, en una gala marcada por el lujo extremo, celebridades internacionales y el patrocinio del empresario Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Beyoncé deslumbró con collar valuado en 50 millones

Aunque la recaudación fue histórica, las joyas utilizadas por las invitadas superaron ampliamente esa cantidad.

La pieza más comentada de la noche fue el collar de diamantes que lució Beyoncé, perteneciente a la colección “El jardín de Kalahari” de Chopard, valuado en aproximadamente 50 millones de dólares.

La cantante complementó el accesorio con un vestido plateado estilo esqueleto que se convirtió en uno de los looks más comentados de la gala.

Jay-Z también destacó por portar un reloj Patek Philippe Grandmaster estimado en 6 millones de dólares, mientras que Dwayne Johnson “The Rock” apareció con un Jacob & Co. Billionaire III valuado en 3.3 millones.

La ostentación continuó con las empresarias indias Sudha Reddy e Isha Ambani. Reddy llevó un collar de 15 millones de dólares con una tanzanita de 550 quilates, mientras Ambani lució más de mil diamantes y piedras preciosas integradas en su atuendo.

Lujo extremo en cada detalle

Incluso las piezas consideradas “más accesibles” dentro del evento alcanzaron cifras impresionantes.

La actriz Keke Palmer apareció con un collar de Wempe valuado en un millón de dólares, mientras Emily Blunt utilizó una joya de Mikimoto con perlas y diamantes estimada en medio millón de dólares.

La Met Gala volvió a reunir a empresarios, celebridades, diseñadores y figuras de la realeza en una noche donde el espectáculo de la moda se mezcló con demostraciones de riqueza y exclusividad.

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