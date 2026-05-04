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Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca

Celebridades desfilan en el Museo Metropolitano de Arte tras apertura con homenaje a Whitney Houston y gran expectativa por invitados

  • 04
  • Mayo
    2026

Este lunes dio inicio a la alfombra blanca de la Met Gala con una actuación de un grupo de cantantes y bailarines que interpretó "I Wanna Dance with Somebody", de Whitney Houston antes de dar paso a un desfile de celebridades.

Los artistas actuaron ante la atenta mirada desfile de la organizadora del evento benéfico, la histórica editora de Vogue Anna Wintour, su principal patrocinadora, Lauren Sánchez Bezos, y la actriz Nicole Kidman.

Beyoncé, una de las anfitrionas de la velada junto a Kidman y Venus Williams, y que vuelve después de diez años entre gran expectativa, no se dejó ver todavía.

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Wintour, preguntada por las estrellas de la noche, adelantó que el puertorriqueño Bad Bunny ha "pensado mucho su conjunto y sorprenderá a todos", llamándolo por su nombre de pila, Benito.

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Chloe Malle, la sucesora de Wintour al frente de Vogue, dijo además que la exposición que acompaña la gala en el Museo Metropolitano de Arte es "espectacular" y de gran escala, ya que explora conceptos de corporalidad y moda a lo largo de la historia.

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La alfombra roja este año tampoco es roja, sino blanca, con una recreación de un jardín floral repleto de racimos de glicinias blancas que cuelgan del techo, y maceteros de barro y setos en los laterales.

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Entre la primeras celebridades en llegar, incluso antes que Wintour, a primera hora de la tarde, estuvieron las modelos Cara Delevingne y Ashley Graham, y la televisiva LaLa Anthony.

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Seguirán varias horas de apariciones en las que además de estrellas de la música, cine o deporte destacan conocidos magnates empresarios y dinastías de Estados Unidos y más allá.


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