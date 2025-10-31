Celebridades deslumbran con creativos disfraces de Halloween

Noche de brujas… ¡Halloween! Esa es una frase que por años se ha escuchado en días como hoy, entre quienes celebran la ocasión, con disfraces de todo tipo, desde los más tiernos hasta los más aterradores.

Hay celebridades que gustan de esta celebración, pues les permite convertirse en monstruos de alguna película o bien en personajes infantiles que marcaron su infancia.

Este año algunos celebraron anticipadamente y lucieron disfraces que recordarán por siempre.





Comentarios