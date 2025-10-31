Cerrar X
Escena

Celebridades deslumbran con creativos disfraces de Halloween

Artistas y figuras del espectáculo celebraron Halloween con atuendos originales, desde personajes tiernos hasta los más aterradores del cine y la cultura pop

  • 31
  • Octubre
    2025

Noche de brujas… ¡Halloween! Esa es una frase que por años se ha escuchado en días como hoy, entre quienes celebran la ocasión, con disfraces de todo tipo, desde los más tiernos hasta los más aterradores.

Hay celebridades que gustan de esta celebración, pues les permite convertirse en monstruos de alguna película o bien en personajes infantiles que marcaron su infancia.

Este año algunos celebraron anticipadamente y lucieron disfraces que recordarán por siempre.

