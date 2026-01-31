Podcast
Hollywood rinde tributo a Catherine O’Hara tras su fallecimiento

La actriz canadiense Catherine O’Hara murió a los 71 años. Celebridades y fans rinden tributo a su legado en cine y televisión

  • 31
  • Enero
    2026

La actriz canadiense Catherine O’Hara, una de las figuras más queridas y respetadas de la comedia en cine y televisión, falleció el viernes a los 71 años tras una breve enfermedad, en su residencia de Los Ángeles.

La noticia provocó una ola de homenajes en Hollywood, redes sociales y medios internacionales, donde colegas, amigos y fans recordaron su talento único, calidez personal y legado imborrable.

Una carrera marcada por la genialidad

Nacida en Canadá, O’Hara inició su carrera en la escena de la comedia de su país antes de consolidarse en Hollywood con actuaciones memorables.

Fue ampliamente reconocida por papeles icónicos como Delia Deetz en Beetlejuice, Kate McCallister en Mi pobre angelito y, más recientemente, la extravagante Moira Rose en Schitt’s Creek, personaje que la acercó a nuevas generaciones y le valió importantes premios.

A lo largo de su trayectoria, fue galardonada con múltiples Emmy y un Golden Globe, consolidándose como una actriz versátil capaz de transitar entre el humor absurdo, la sátira y la emotividad.

Mensajes de despedida en Hollywood

Las reacciones de figuras del entretenimiento no se hicieron esperar.

Meryl Streep, quien trabajó con O’Hara en la comedia Heartburn (1980), señaló que la actriz llevó “amor y luz a nuestro mundo” gracias a la compasión con la que interpretó a sus personajes.

Pedro Pascal, su coprotagonista en The Last of Us, escribió que estaba “eternamente agradecido” por haber compartido escena con ella y expresó que, tras su partida, “hay menos luz” en su mundo.



Ben Stiller subrayó que “es difícil explicar el impacto que tuvo en la comedia”, mientras que Alec Baldwin afirmó que poseía “una cualidad totalmente suya” y la definió como “uno de los mayores talentos cómicos de la industria cinematográfica”.

Uno de los homenajes más conmovedores fue el de Macaulay Culkin, quien interpretó a su hijo en Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2.



En Instagram, el actor la llamó simplemente “Mamá” y compartió un mensaje lleno de nostalgia, acompañado de fotografías del rodaje y de encuentros recientes.

Michael Keaton, coprotagonista de Beetlejuice y su secuela de 2024, recordó la larga amistad que losunió: “Ha sido mi esposa imaginaria, mi némesis imaginaria y mi verdadera amiga en la vida real. Esto duele. La voy a extrañar muchísimo”.

Tim Burton, director de ambas películas, también le dedicó un mensaje, destacando la luz que O’Hara aportó a su vida y a cada proyecto en el que participó.



Familia artística y legado

Dan Levy, cocreador de Schitt’s Creek, describió a O’Hara como “familia antes de que interpretara a mi familia” y aseguró que atesorará cada recuerdo compartido con ella.

Eugene Levy, amigo cercano y colaborador durante más de cinco décadas, expresó que las palabras resultan insuficientes para describir la pérdida que siente.

En redes sociales y medios de habla hispana, fans y organizaciones culturales han compartido videos, imágenes y frases memorables de suspersonajes, resaltando el impacto generacional de su trabajo.


