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Desfilan estrellas en alfombra roja de los Oscar 2026 | En vivo

Actores y celebridades llegan al Teatro Dolby para la 98ª edición de los Premios Oscar, donde la moda y el glamour marcan el inicio de la gran noche del cine

  • 15
  • Marzo
    2026

La alfombra roja de la 98ª edición de los Academy Awards ya vive uno de sus momentos más esperados este domingo en el Dolby Theatre de Los Angeles, donde decenas de estrellas de Hollywood han comenzado a desfilar con algunos de los looks más comentados de la temporada.

La ceremonia premia a las mejores producciones cinematográficas estrenadas en 2025 y, como cada año, la pasarela previa al evento se convierte en un espectáculo de moda, glamour y tendencias.

Desfile de estrellas

Entre los nominados y celebridades que han comenzado a llegar al recinto destacan figuras como Emma Stone, Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan, quienes han generado gran expectativa entre los seguidores del cine.

Michael B. Jordan, el favorito de la noche

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Milo Manheim, con un guiño haciendo referencia a la flor de su próxima película de "Enredados"

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Nicole Kidman

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Elle Fanning

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Joe Alwyn, protagonista de "Hamnet", en la alfombra roja de los Oscars

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La estrella y cantante de KPopDemonHunters, EJAE, deslumbra en la alfombra roja de los Oscars

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La estrella y cantante de KPopDemonHunters, Audrey Nuna, en la alfombra roja de los Oscars

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Domhnall Gleeson

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Ariana Greenblatt

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Jayme Lawson, la actriz favorita de Sinners , en la alfombra roja de los Oscars

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Chase Infiniti, revelación de "One Battle After Another", deslumbra en la alfombra roja

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McKenna Grace

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Li Jun Li, protagonista de Sinners

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Barbie Ferreira

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Hudson Williams, protagonista de Heated Rivalry , en la alfombra roja de los Oscars

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La estrella de KPopDemonHunters , Ji-young Yoo, en la alfombra roja de los Oscars

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Shaboozey

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Auli'i Cravalho

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Charithra Chandran

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Alicia Silverstone 

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La estrella de "KPop Demon Hunters", May Hong, llega a los Oscar

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Rose Byrne destacó con un vestido strapless negro con intrincados detalles florales, un diseño sofisticado que evocó el estilo clásico de la casa Chanel.

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Felicity Jones apostó por un elegante vestido amarillo claro con detalles en tul, que aportó un aire etéreo y romántico a la alfombra roja.

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Bella Thorne, apareció con un vestido negro transparente adornado con plumas en los puños y ropa interior visible, un look atrevido que no pasó desapercibido.

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Tendencias de la noche

Las primeras imágenes de la gala revelan varias tendencias claras en la moda de esta edición: vestidos metálicos con acabado de “oro líquido”, telas satinadas brillantes, así como siluetas arquitectónicas con volúmenes dramáticos.

También se han visto tonos pastel románticos como rosa pálido, amarillo mantequilla y lavanda, acompañados de cristales y detalles brillantes que aportan un toque de glamour clásico.

Entre las películas que compiten con fuerza en esta edición destacan títulos como Hamnet, One Battle After Another, Sinners y Bugonia, candidatas a llevarse el premio a Mejor Película.

Mientras las estrellas continúan llegando al teatro Dolby, la alfombra roja confirma una vez más por qué los Oscar siguen siendo la noche más importante de Hollywood, donde el cine y la moda se encuentran bajo los reflectores del mundo.


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