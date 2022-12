Celine Dion cancela gira 'Courage' a causa de su enfermedad

La cantante sorprendió esta mañana al anunciar que no se encuentra en capacidad de brindar más shows, debido a un trastorno neurológico que le impide cantar.

Celine Dion dejará los conciertos, luego de ser diagnosticada con un raro trastorno neurológico.

En un emotivo vídeo publicado en francés e inglés en su cuenta de Instagram, la cantante comunicó que sufre de el síndrome de la persona rígida, el cual le esta causando espasmos que afectan su capacidad para caminar y para cantar.

“Desafortunadamente, los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”, dijo.



Dion dijo que no tuvo más remedio que posponer su gira 'Courage', que debía reiniciarse en febrero después de varios retrasos. Sus espectáculos de primavera de 2023 se trasladaron a 2024 y sus conciertos de verano de 2023 se cancelaron.











“Extraño verlos a todos, estar en el escenario, actuar para ustedes. Siempre doy el 100% cuando hago mis shows, pero mi condición no me permite darte eso en este momento”, dijo.



El síndrome de la persona rígida causa músculos rígidos y espasmos musculares dolorosos, que pueden desencadenarse por cosas como ruidos fuertes o toques ligeros. Se desconoce la causa, pero se cree que es un trastorno autoinmune. Los casos severos pueden causar dificultad para caminar y una postura encorvada.



Dion, que tiene cinco premios Grammy y dos premios de la Academia, es la artista femenina más vendida de todos los tiempos con éxitos como 'I'm Alive' y 'My Heart Will Go On'.



Con información de AP.