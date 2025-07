Charli XCX y George Daniel de The 1975 se casaron

Charli XCX y George Daniel se casaron recientemente, según reportes y publicaciones en redes sociales.

La pareja, que se comprometió en noviembre de 2023, habría celebrado su boda en una ceremonia en Sicilia, Italia, según fuentes como The Sun y Cosmopolitan.

Se dice que la boda fue una gran fiesta, con un presupuesto de seis cifras, en un lugar romántico y apartado, con muchos invitados famosos.

"Charli y George se enamoraron de Sicilia y sabían que querían casarse allí", dijo la fuente. "Es un lugar increíblemente apartado y romántico. No se escatimará en gastos. Cuesta decenas de miles de libras y visualmente será fascinante. Charli y George dijeron que querían una fiesta enorme y que no hay restricciones sobre el horario de cierre del bar, así que puede durar toda la noche", dijo The Sun.

Aunque los detalles son limitados, un video circulando en internet muestra a Charli y George posando con sus familias, confirmando la noticia.

Charli xcx & George Daniel are now married.



pic.twitter.com/ict5F69ngj — Pop Crave (@PopCrave) July 19, 2025

La pareja, que comenzó su relación en 2021 tras colaborar en la canción “Spinning”, ha mantenido un perfil relativamente bajo, pero su boda en Sicilia parece haber sido un evento destacado, acorde con su estilo no tradicional.

Comentarios