Charli XCX adelanta nueva musica en fiesta en un bar de Londres

La artista de 33 años mezcló canciones de su repertorio, temas de The 1975 y presentó un fragmento de una nueva canción en una fiesta en un bar de Londres

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La cantante Charli XCX revolucionó este sábado las calles de Londres al organizar dos eventos gratuitos para sus seguidores: una charla sobre composición musical y una exclusiva fiesta posterior en la que presentó nueva música.

La artista británica, de 33 años, generó expectativa desde este viernes con una publicación en redes sociales que insinuaba una aparición sorpresa en la capital inglesa.

"Londres... ¿mañana por la noche?", decía la publicación.

london… tomorrow night <3 hehe — Charli (@charli_xcx) May 29, 2026

Horas después confirmó una conversación íntima sobre música y creatividad junto a su esposo, George Daniel, integrante de la banda The 1975, en un local de Exmouth Market, en el centro de Londres.

También anunció una fiesta posterior en otro bar de la misma zona, donde ambos actuarían como DJ y, según adelantó la cantante, habría adelantos de material inédito.

La convocatoria atrajo a cientos de seguidores, aunque el aforo reducido de los establecimientos permitió el acceso únicamente a quienes llegaron con mayor anticipación.

Durante una sesión de alrededor de una hora ante unas 250 personas, Charli XCX mezcló canciones de su repertorio, temas de The 1975 y presentó un fragmento de una nueva canción, mostrando además la estética en blanco y negro que parece marcar el inicio de una nueva etapa artística tras el cierre de la era de Brat.