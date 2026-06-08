Charli XCX anuncia gira para presentar su nuevo álbum

La cantante británica Charli XCX anunció una nueva gira por Norteamérica para promocionar su próximo álbum de estudio, “Music, Fashion, Film”, material que llegará al mercado el próximo 24 de julio.

El tour constará de 12 fechas y comenzará el 11 de septiembre en Filadelfia, Pensilvania. Además, incluirá dos presentaciones consecutivas en el Barclays Center de Brooklyn y dos más en el Kia Forum de Los Ángeles.

El proyecto musical electrónico Underscores será el encargado de abrir todos los conciertos de la gira.

Un nuevo sonido para una nueva etapa

“Music, Fashion, Film” representa el séptimo álbum de estudio de Charli XCX y ya cuenta con los sencillos “Rock Music” y “SS26” disponibles para el público.

De acuerdo con la información compartida por la artista, el disco marcará una evolución sonora respecto a “Brat”, apostando por una propuesta más cercana a las guitarras y alejándose parcialmente de los ritmos electro-dance que caracterizaron su trabajo anterior.

La portada del álbum también ha generado expectativa al incluir a figuras como John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese, quienes representan los tres conceptos que dan nombre al proyecto: música, moda y cine.

Con esta nueva etapa artística, la cantante podría transformar por completo la estética de sus conciertos, dejando atrás la imagen verde lima que dominó la era de “Brat” para adoptar una propuesta visual más oscura y sofisticada.

Antes de iniciar su gira en solitario, Charli XCX también formará parte de importantes festivales durante el verano, entre ellos Lollapalooza Chicago, Outside Lands en San Francisco y Reading & Leeds en Reino Unido. Además, se presentará en Austin City Limits durante octubre.

Boletos especiales para fans

Como una de las novedades de esta gira, la cantante lanzará los llamados “Boletos Ángel”, una cantidad limitada de entradas con un costo de 20 dólares que estarán disponibles durante agosto.

Estos boletos deberán adquirirse en pares y tendrán un límite de compra de uno por persona. La ubicación de los asientos se dará a conocer el mismo día del concierto en la taquilla de cada recinto.

Asimismo, habrá un número reducido de boletos solidarios ubicados dentro de las primeras cinco filas de cada arena.

La gira recorrerá ciudades de Estados Unidos y Canadá entre septiembre y octubre con presentaciones en Filadelfia, Brooklyn, Toronto, Boston, Washington D.C., Atlanta, San Diego, Los Ángeles, Glendale y Las Vegas.

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