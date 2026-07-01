Chris Brown deberá pagar US$13 millones por ataque de su perro

Un jurado de California ordenó a Chris Brown y a su empresa pagar casi 13 millones de dólares por el ataque de uno de sus perros a una empleada

Un jurado de California determinó que el cantante Chris Brown y su empresa Black Pyramid LLC deberán pagar cerca de 13 millones de dólares como indemnización por las lesiones que sufrió una empleada doméstica tras ser atacada por uno de sus perros en diciembre de 2020.

El fallo establece que Maria Avila recibirá 12.9 millones de dólares por las graves heridas que sufrió en el brazo y el rostro durante el incidente ocurrido en la residencia del artista, ubicada en el barrio de Tarzana, en Los Ángeles.

Además, el tribunal ordenó el pago de 885 mil dólares a Patricia Avila, hermana de la víctima, por el daño emocional derivado de haber presenciado el ataque, así como 50 mil dólares a Oscar Olivo, esposo de Maria Avila, quien argumentó que las secuelas físicas afectaron su vida matrimonial.

La víctima relató las secuelas del ataque

El juicio se desarrolló durante dos semanas. Maria Avila declaró, mediante un intérprete, que el ataque ocurrió el 12 de diciembre de 2020, cuando vaciaba una bolsa de aspiradora en el exterior de la vivienda y fue derribada por Hades, un pastor caucásico también conocido como Ovcharka de Asia Central.

Durante su testimonio explicó que sufrió extensas cicatrices, daño nervioso y trastorno de estrés postraumático. También aseguró que nunca volverá a ser la misma tras el incidente.

Los médicos realizaron injertos de piel tomados de su abdomen para reconstruir parte de su brazo, mientras que las lesiones en el rostro requirieron decenas de puntos de sutura.

Debido a las restricciones sanitarias vigentes en ese momento, permaneció hospitalizada cinco días sin poder recibir visitas de su familia.

La víctima señaló que el daño nervioso y la sensibilidad permanente en el lado izquierdo de su cuerpo afectan su descanso y sus actividades cotidianas. Asimismo, explicó que el temor que desarrolló hacia los perros la obligó a abandonar su trabajo como empleada doméstica.

Chris Brown reconoció que abandonó la propiedad

Durante el proceso, la hija de la víctima, Yoseline Espinoza, declaró que recibió una llamada de auxilio de su tía, quien le informó que su madre tenía dificultades para respirar mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Chris Brown también compareció ante el jurado y reconoció que no llamó personalmente al 911 porque temía que el audio de la llamada fuera difundido públicamente.

Asimismo, admitió que abandonó la residencia antes de que llegaran los paramédicos y confirmó que no ordenó conservar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del inmueble.

Antes del juicio, el cantante aceptó responsabilidad por negligencia conforme a la legislación de California sobre mordeduras de perros, aunque sostuvo que la gravedad de las lesiones era menor a la reclamada y argumentó que Maria Avila tenía parte de la responsabilidad por encontrarse sola en el exterior de la propiedad.

El caso se suma a otros conflictos legales del cantante

La resolución judicial se agrega a otros procesos legales que ha enfrentado Chris Brown a lo largo de su carrera.

En mayo de 2025 fue detenido en el Reino Unido tras ser acusado de agredir presuntamente a un productor musical durante un incidente ocurrido en un club nocturno de Londres en 2023. El productor Abraham Diaw también presentó una demanda civil por 16 millones de dólares relacionada con ese caso.

El historial judicial del artista incluye además la condena que recibió en 2009 por agredir a su entonces pareja, la cantante Rihanna, así como otros altercados en los que se ha visto involucrado durante los últimos años.