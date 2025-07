Astronomer contrata a ex de Chris Martin como portavoz temporal

Astronomer, una empresa tecnológica enfocada en la orquestación de datos, contrató a Gwyneth Paltrow como portavoz temporal tras un escándalo viral en un concierto de Coldplay el 15 de julio de 2025 en Boston.

“Hola, soy Gwyneth Paltrow. He sido contratada de forma muy temporal para hablar en nombre de los más de 300 empleados de Astronomer”, dice la ganadora del Óscar al inicio del clip, publicado en los canales oficiales de la empresa.

Astronomer uploads new video with Gwyneth Paltrow, ex-wife of Coldplay’s Chris Martin, answering questions as a temporary spokesperson.



