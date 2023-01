¡Clara-mente ya no se esconden! Piqué publica foto con Clara

Tal parece que ya no pretenden esconder lo obvio, pues Gerard Piqué volvió a causar cólera a los fanáticos de Shakira tras postear una fotografía suya junto a su nueva novia Clara Chía Martí, en sus redes sociales.



Hasta el momento no hay una fecha oficial en que la relación entre el exjugador del Barcelona y su empleada iniciara, la pareja comenzó a dejarse ver a los pocos días de que la cantante colombiana y el también empresario español anunciaran su separación, el 4 de junio.

Así que habrían pasado casi siete meses para que Piqué, quien normalmente sube fotos suyas en Instagram, se decidiera a compartir una imagen con su nueva pareja sentimental.

La foto, que fue publicada sin alguna descripción, se ve a la joven de 22 años posando hacia la cámara sin alguna gota de maquillaje, mientras que el ex jugador de 35 años se recarga en su hombro viendo a la lente.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperan. La mayoría de los más de 60 mil de ellos hacían referencia a la tiradera de Shakira.

'Clara-mente ya no se esconden', 'No es por el pique que hay pero.. creo que Claramente es su novia', 'Que dice Shakira que no puede comentar este post porque está ocupada haciendo la sesión 53.1 con el Biza', 'Joder pues a mi no me parece un twingo eso', 'El Casio', ', Tiene nombre de persona buena… Clara mente no es como suena', 'A ti te quede grande por eso estás con una igualita que tuUuUuUuUu', '¡Miren esto, gente! Un Casio y un twingo', 'A Shaki facturando más en 3 2 1', 'CLARA-mente es un acto de desesperación', 'Claramente quieren farándula, así le Sal pique', son algunos de las reacciones de los internautas.