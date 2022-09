Como Madonna, ¡ninguna! Cumple 4 décadas en la música

La cantante, actriz y empresaria Madonna, alcanzó el trono en los ochenta a golpe de canciones, provocación e irreverencia indoblegable.

Hace 64 años, llegó al mundo Madonna Louise Ciccone en Bay City, Michigan, EUA. Nació en el seno de una familia italoestadounidense numerosa y fue la primera de ocho hermanos.

"No diré que éramos pobres, pero definitivamente diría que éramos de clase media baja. Y vengo de una familia muy grande", compartió además de afirmar que de pequeña, era más una niña danzarina que cantarina. "Canté en coros escolares y en musicales escolares, pero me interesaba mucho más bailar que cantar", comentó.

Después de probar suerte en Nueva York como bailarina, y formando parte de un par de grupos musicales, Madonna tendría su primera gran oportunidad en 1982, cuando firmó con Sire Records, después de que un conocido DJ que aspiraba a ser productor, le compartió a Seymour Stein, el jefe de la discográfica, el demo de Everybody.

En 1983 publicó su primer disco de estudio, llamado como ella. Ese año llegó su primer éxito Holiday. El segundo no se hizo esperar y en 1984 Like a Virgin vio la luz. A estos dos trabajos les siguieron True Blue, Like a Prayer, Bedtime Stories y Ray of Light, entre otros.

Madonna se ha rebelado y se ha convertido en una artista decidida a seguir sus propias normas.

"Me han pateado durante toda mi carrera y gran parte de ello se debe a que soy mujer, y también a que me niego a vivir una vida convencional", aseguró.

La estrella del pop, ha combinado su carrera en la música con la actuación, y participó en películas como A Certain Sacrifice, Desperately Seeking Susan, Who´s That Girl?, Shadows and Fog, The Next Best Thing y Evita, entre otras. Actualmente promueve un disco recopilatorio con sus 50 números uno, llamado Finally Enough Love: 50 Number Ones.