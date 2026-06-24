El Tri nacional enfrenta a Chequia con el pase asegurado y la mira en un récord histórico, mientras la CDMX despliega un amplio operativo de seguridad.

Inicio / Nacional / Así es como la CDMX se prepara para partido México vs. Chequia

Comenzó la cuenta regresiva para el esperado enfrentamiento entre las selecciones de México y Chequia, un partido que genera gran expectativa entre la afición.

El ambiente previo se ha llenado de entusiasmo, acompañado de tambores y danzas que buscan atraer la buena fortuna para el representativo nacional.

El combinado mexicano llega a este compromiso correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con el boleto asegurado a la siguiente ronda.

Entre tambores y danzas ancestrales, los aficionados mexicanos invocan la buena suerte para la Selección.



La cuenta regresiva está en marcha y cada vez falta menos para el esperado duelo entre México y Chequia.



Vía @Galicia_Edgar https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/WqmN1r4Uac — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026

Bajo la dirección de Javier Aguirre, el equipo afrontará el encuentro este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, con la posibilidad de cerrar una fase perfecta dentro del Grupo A.

Tras imponerse ante Sudáfrica y Corea del Sur, el conjunto anfitrión se consolidó como líder de su sector, lo que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final antes de disputar su último partido. Sin embargo, el objetivo no se limita a cumplir con el calendario, sino a marcar un precedente en la historia del futbol mexicano.

CDMX activa operativo de seguridad con 56 mil elementos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementará un operativo de gran escala para el partido entre México y Chequia en el Estadio Ciudad de México.

El despliegue contempla la participación de más de 56 mil elementos en toda la capital.

En las inmediaciones del estadio, se contará con siete mil 500 policías, además de 720 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este operativo incluye el llamado “Polígono de la Última Milla”, una estrategia diseñada para regular el flujo de asistentes, garantizar la movilidad y facilitar el acceso a vecinos de la zona.

Asimismo, se aplicarán cierres parciales y totales en avenidas cercanas al recinto, estableciendo un perímetro restringido para personas con boleto, vehículos autorizados y residentes acreditados mediante código QR. Las autoridades exhortaron a la población a planificar sus trayectos con anticipación.

El dispositivo también contempla la presencia de paramédicos del ERUM, unidades de apoyo para personas extraviadas, atención a personas con movilidad limitada y módulos de orientación turística.

Celebraciones en Zócalo y Reforma

De manera paralela, se implementará un operativo en el Zócalo capitalino, donde se llevará a cabo el FIFA FanFest.

En este punto, tres mil 275 elementos de seguridad vigilarán la zona mediante un esquema de tres cinturones de control.

Los accesos estarán ubicados en calles como 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero. En caso de alcanzar la capacidad máxima, se habilitarán 12 pantallas adicionales en calles cercanas.

Paseo de la Reforma será otro de los puntos principales de concentración, con pantallas y escenarios desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. En esta zona se desplegarán cuatro mil 200 elementos de seguridad.

El operativo responde a experiencias previas, como la celebración tras el triunfo ante Corea del Sur, cuando más de 400 mil personas se congregaron en el Ángel de la Independencia.

El despliegue total incluye vigilancia en festivales futboleros en las 16 alcaldías, así como en zonas turísticas, hoteles, restaurantes y espacios culturales.

También se mantendrán labores de seguridad habituales en toda la ciudad.

Las autoridades reiteraron la prohibición de bebidas alcohólicas en espacios públicos del evento, así como el uso de pirotecnia. Además, se implementará Ley Seca desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 7:00 del jueves en el Centro Histórico y colonias cercanas.

#Recuerda | Habrá Ley Seca temporal este miércoles 24 de junio a partir de las 15:00 horas en el Centro Histórico y colonias aledañas. ¡Disfrutemos con responsabilidad! 🙌🏼 pic.twitter.com/P9vRsQPFQo — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 23, 2026

Metro CDMX ampliará horario por partido

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó que ampliará su horario de servicio este miércoles 24 de junio de 2026 con motivo del partido entre México y Chequia, así como por los posibles festejos posteriores.

De acuerdo con lo anunciado, el servicio del Metro operará hasta la 1:00 de la mañana del jueves 25 de junio, con el objetivo de facilitar el traslado de aficionados tanto nacionales como extranjeros.

#MetroAlMomento: Recuerda que este miércoles, el Metro extenderá su horario de servicio hasta la 01:00 de la mañana en las Líneas 1, 2 y 3, en apoyo a las y los aficionados que asistirán al partido de fútbol en el Estadio Ciudad de México, así como a quienes se dirigirán al Ángel… pic.twitter.com/2d3tntyLYX — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 24, 2026

Líneas con horario extendido

La ampliación del servicio aplicará únicamente para tres líneas del Metro, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones en sus traslados.

Las líneas que extenderán su operación son:

Línea 1: Observatorio - Pantitlán.

Línea 2: Cuatro Caminos - Tasqueña.

Línea 3: Indios Verdes - Universidad.

El último tren en estas rutas saldrá aproximadamente a las 00:30 horas desde cada una de sus terminales.

Autoridades pidieron a los usuarios calcular sus tiempos para evitar contratiempos o quedarse sin servicio durante la madrugada.

Metrobús también modifica su servicio

Por su parte, el sistema Metrobús de la Ciudad de México también extenderá su horario de cierre hasta la 1:00 de la mañana en todas sus líneas, de la 1 a la 7.

.@MetrobusCDMX acompaña tu emoción por el futbol.⚽️



En apoyo a la movilidad de CDMX y por instrucción de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en el marco del encuentro de @miseleccionmx, este miércoles 24 de junio, el servicio en todas las líneas se extiende hasta la 1 am.🌙🚌🏟️ pic.twitter.com/c20X2jPDgq — Rosario Castro (@RosarioCastroE) June 23, 2026

El horario de apertura se mantendrá sin cambios, iniciando operaciones alrededor de las 4:30 horas.

Ante la posibilidad de celebraciones en el Ángel de la Independencia, autoridades emitieron algunas recomendaciones para quienes planean asistir.

Se sugiere recargar con anticipación la Tarjeta de Movilidad Integrada para evitar filas en taquillas y accesos durante la noche.

Asimismo, se recomienda mantenerse atento a posibles cierres viales en Paseo de la Reforma y en avenidas como Florencia y Río Neva.