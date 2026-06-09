Conan O'Brien lidera serie sobre ciberamenazas con IA

El comediante Conan O'brien se asoció con la empresa de ciberseguridad con inteligencia artificial Adaptive Security para encabezar una serie de capacitación compuesta por 15 episodios, dirigida a clientes empresariales.

La iniciativa busca enseñar a reconocer amenazas emergentes en la era de la inteligencia artificial, como los deepfakes, la clonación de voz, la suplantación de identidad, el phishing y otros riesgos, incluyendo aspectos de seguridad física.

La serie fue grabada durante la primavera en Los Ángeles y cuenta con guiones coescritos por integrantes del equipo de la productora de O'Brien, Team Coco, junto con Adaptive Security.

El proyecto también incorpora el estilo característico del comediante, incluyendo momentos de improvisación.

Cada episodio inicia con O'Brien presentando un ejemplo relacionado con la temática abordada. Además, la empresa lanzará contenidos adicionales en video en los que el comediante no participa.

El contexto del auge de amenazas con IA

Adaptive Security, con sede en Nueva York y fundada en 2024 por Brian Long y Andrew Jones, tiene como objetivo preparar a sus clientes ante el crecimiento de amenazas digitales, muchas de ellas impulsadas por el desarrollo de la inteligencia artificial generativa.

La compañía retoma una proyección de Deloitte que estima que las pérdidas por fraudes impulsados por IA pasarán de 12 mil 300 millones de dólares en 2023 a 40 mil millones de dólares en 2027.

“Realmente hay un antes y un después”, señaló Andrew Jones, director de producto de la firma.

Explicó que tras la irrupción de la IA, los ataques se han vuelto más sofisticados, más numerosos y más difíciles de detectar y mitigar, lo que representa un problema creciente para las organizaciones.

Origen de la colaboración

La alianza con O'Brien surgió a principios de este año, impulsada en parte por empleados de la compañía que eran seguidores de segmentos como “Clutch Cargo”, donde se modificaban imágenes de celebridades con fines humorísticos.

Aunque Adaptive trabaja con empresas del sector entretenimiento, no ofrece servicios directos a celebridades.

“Me asocié con Adaptive Security simplemente para averiguar qué tramaban estos chicos. Resulta que es algo bastante interesante”, expresó O'Brien en un comunicado.

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