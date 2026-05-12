Conan O’Brien volverá a conducir los Óscar 2027

La Academia de Hollywood confirmó este martes que Conan O’Brien regresará como presentador de la edición número 99 de los Premios Óscar, programada para el 14 de marzo de 2027, consolidando así su presencia por tercer año consecutivo al frente de la gala más importante de la industria cinematográfica.

El anuncio fue realizado por la Academia a través de un comunicado oficial, en el que sus principales directivos destacaron el trabajo del conductor, comediante y escritor estadounidense durante sus participaciones anteriores.

“Esperamos que Conan lidere la celebración con su brillantez y humor”, expresaron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta Lynette Howell Taylor.

Reconocen su éxito en ceremonias anteriores

La participación de O’Brien en la pasada edición fue ampliamente reconocida por la crítica especializada, que valoró su capacidad para equilibrar sátira, actualidad y entretenimiento en una ceremonia que históricamente enfrenta el reto de mantener audiencia global.

Durante su monólogo más reciente, el presentador abordó temas sensibles para Hollywood, como el avance de la inteligencia artificial en la industria, la crisis de asistencia en salas de cine y referencias políticas vinculadas al gobierno del presidente Donald Trump, lo que reforzó su perfil como una figura capaz de combinar humor con comentarios de coyuntura.

La ceremonia de 2027 será transmitida en vivo por ABC y Hulu, además de contar nuevamente con Raj Kapoor y Katy Mullan como productores ejecutivos, responsables de la organización televisiva del evento.

Esta edición también marcará uno de los últimos años en que los Óscar se celebren en el Teatro Dolby, recinto emblemático de Los Ángeles que ha sido sede de la gala durante más de 20 años.

La Academia tiene previsto trasladar la ceremonia en 2029 al Teatro Peacock, como parte de un acuerdo de una década que también abrirá una nueva etapa tecnológica para el evento.

El cambio de sede vendrá acompañado por una transformación histórica en su distribución, ya que la edición de 2029 será la primera en transmitirse globalmente a través de YouTube, ampliando el alcance internacional de la premiación.

Antes de ello, la ruta hacia los Óscar 2027 comenzará oficialmente el 21 de enero con el anuncio de nominados, mientras que el tradicional encuentro Luncheon para aspirantes a la estatuilla se celebrará el 16 de febrero.

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