Conan O'Brien volverá a conducir los Premios Óscar en 2026

Conan O'Brien volverá a ser el maestro de ceremonias de los Premios Óscar en 2026, según anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La 98.ª edición de la prestigiosa gala se llevará a cabo el 15 de marzo del próximo año, y contará nuevamente con la dirección del popular presentador y comediante, quien debutó en el rol este 2025 con gran éxito.

“La única razón por la que presentaré los Oscar el año que viene es porque quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso”, bromeó O'Brien en un comunicado, fiel a su característico estilo humorístico.

El regreso del presentador no es sorpresivo, ya que la ceremonia de este año logró la mayor audiencia televisiva en cinco años, con 19,7 millones de espectadores, según datos de la cadena ABC. La transmisión también registró un aumento significativo en la audiencia de 18 a 49 años, impulsada por el consumo en dispositivos móviles y streaming.

Craig Erwich, presidente de Disney Television Group, destacó el desempeño del comediante: “El estilo cómico único de Conan capturó el momento a la perfección. Estoy emocionado de tener su talento nuevamente en el escenario el próximo año para dirigir otra actuación imborrable”.

