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Escena

Confiesa Scorsese que ya usa la IA en guiones de películas

El cineasta se integró como asesor de Black Forest Labs y reveló que ya utiliza inteligencia artificial para crear storyboards y agilizar la preproducción

  • 03
  • Junio
    2026

En un giro inesperado que promete redefinir los procesos de preproducción en Hollywood, el aclamado director Martin Scorsese se ha sumado como asesor a la empresa de inteligencia artificial (IA) Black Forest Labs.

El cineasta reveló que ya utiliza esta tecnología como una herramienta clave para la creación de sus storyboards (guiones gráficos).

Una solución a un desafío de siete décadas

A través de un comunicado emitido por la compañía este martes, el director de The Wolf of Wall Street y Taxi Driver reflexionó sobre las dificultades históricas a las que se enfrentan los realizadores al momento de transmitir su visión al equipo de trabajo.

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"Durante 70 años, he creado mis propios storyboards. Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir", explicó Scorsese.

El ganador del Óscar detalló que experimentó con FLUX, la línea de modelos de IA de código abierto de la empresa dedicada a la generación de texto a imágenes, para diseñar una escena en particular.

El resultado, según sus palabras, fue "una liberación creativa" gracias a la capacidad de visualizar y compartir las ideas de manera inmediata.

Mayor eficiencia sin perder la esencia técnica

Para el cineasta, la integración de la IA en la etapa de preparación de una película no demerita el valor del oficio cinematográfico, sino que optimiza los recursos de la producción.

  • Optimización de tiempos: Permite avanzar con mayor velocidad en la preproducción.

  • Calidad intacta: El proceso se agiliza sin sacrificar la técnica ni el estándar de calidad.

  • Cuidado del equipo: Reduce el desgaste físico y mental del equipo de filmación al resolver problemas logísticos y visuales de antemano.

El anuncio fue acompañado por un video demostrativo donde se observa a Scorsese describiendo minuciosamente una imagen mental. Acto seguido, un operador introduce la descripción en el programa y el software de IA la transforma, en cuestión de segundos, en una imagen concreta.

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"Si dispones de una herramienta como esta, podrías resolverlo mucho más rápido y ahorrar tiempo de producción", apuntó el director en el metraje.

Un Hollywood dividido ante la IA

Con este movimiento, Scorsese se alinea con una corriente de directores de renombre que han decidido abrazar la tecnología en lugar de combatirla. Su decisión recuerda a la de James Cameron, quien el año pasado se integró a la junta directiva de otra firma del sector, Stability AI.

No obstante, el debate en la industria del cine se mantiene polarizado. Mientras figuras como Scorsese y Cameron ven en los algoritmos una herramienta de expansión creativa, otros cineastas de peso, como el mexicano Guillermo del Toro, han manifestado un rechazo absoluto hacia el uso de la inteligencia artificial en la creación cinematográfica, defendiendo el valor insustituible del arte y el esfuerzo humano.


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