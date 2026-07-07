Confiesa Gala Montes que extraña a su sobrina Alabama

La actriz reveló que el distanciamiento con su hermana Beba Montes también la alejó de su sobrina, con quien asegura haber perdido contacto

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Gala Montes reveló que el distanciamiento con su hermana, Beba Montes, también la ha alejado de su sobrina Alabama, a quien aseguró extrañar y con quien dijo haber perdido contacto desde hace tiempo.

Durante una transmisión en vivo, la actriz e intérprete confesó que decidió hablar públicamente del tema por la preocupación que le genera no saber cómo se encuentran su hermana y la menor.

"Ustedes han visto que cuando alguien hace público algo... seguramente se va a hacer un problema, pero bueno, me vale", expresó.

Asegura que siempre ha estado presente

Gala afirmó que mantiene un profundo cariño por Alabama y señaló que, pese a la falta de convivencia, ha intentado demostrarle su afecto enviándole regalos y otros detalles.

"Yo sé que a Alabama le he dado todo lo que he podido, que la amo", comentó.

La actriz también cuestionó la falta de comunicación con su hermana y recordó que incluso compartieron un viaje familiar a Tailandia y Japón.

"¿Por qué no me puede mandar un mensaje? O sea, neta, ¿es que tan mala soy?", dijo durante la transmisión.

Sin respuesta de Beba Montes

Las declaraciones sorprendieron a sus seguidores, ya que anteriormente ambas hermanas solían compartir momentos de convivencia en redes sociales.

Hasta el momento, Beba Montes no ha respondido públicamente a las palabras de Gala, quien reiteró que su mayor deseo es recuperar el contacto con su sobrina.