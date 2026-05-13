Macaulay Culkin confiesa dolor por muerte de Catherine O’Hara

El actor Macaulay Culkin abrió su corazón al hablar sobre la muerte de Catherine O’Hara, actriz que interpretó a su madre en las películas “Mi pobre angelito” y cuya partida, aseguró, lo afectó profundamente por una razón emocional que va más allá de la nostalgia cinematográfica: sentía que aún le debía algo.

En una entrevista reciente con Gentleman’s Journal, el actor confesó que el fallecimiento de O’Hara, ocurrido en enero pasado, lo impactó de forma particularmente dolorosa porque percibía que su vínculo seguía inconcluso.

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“Cuando Catherine falleció en enero, me afectó mucho. Me afectó bastante, porque fue demasiado pronto”, expresó Culkin. “Sentí que teníamos asuntos pendientes… sentía que le debía un favor, y no me gusta tener deudas pendientes”.

Una relación que trascendió la pantalla

La conexión entre ambos nació a principios de la década de 1990 durante el rodaje de “Solo en casa” y “Solo en casa 2: Perdido en Nueva York”, filmes que no solo se convirtieron en clásicos navideños, sino que catapultaron a Culkin como la mayor estrella infantil de su generación.

En pantalla, O’Hara interpretó a Kate McCallister, la madre que accidentalmente deja atrás a Kevin, personaje de Culkin.

Fuera de cámaras, su relación evolucionó hacia un lazo entrañable que perduró durante décadas.

Uno de los momentos más conmovedores de su historia compartida ocurrió en diciembre de 2023, cuando Catherine O’Hara acompañó a Culkin durante la ceremonia en la que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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Ahí, la actriz pronunció un discurso cargado de cariño, humor y admiración, destacando la inteligencia emocional y el sentido del humor que permitieron a Culkin sobrevivir a la presión de la fama infantil.

“Estoy muy orgullosa de ti”, le dijo entonces, en una escena que terminó con el actor visiblemente conmovido y secándose las lágrimas.

El mensaje final: “Pensé que teníamos tiempo”

Tras la muerte de O’Hara, Culkin publicó un homenaje profundamente íntimo en redes sociales:

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te amo. Nos vemos luego”.

La despedida resonó entre fanáticos de varias generaciones que crecieron viendo a ambos como una de las relaciones madre-hijo más emblemáticas del cine familiar.

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O’Hara falleció el 30 de enero a los 71 años debido a una embolia pulmonar, con cáncer de recto como condición subyacente. Su trayectoria abarcó más de cinco décadas, desde la comedia en “Second City Television” hasta papeles memorables en “Beetlejuice”, “Schitt’s Creek” y, por supuesto, “Mi pobre angelito”.

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