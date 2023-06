Confirma Taylor Swift cuarta fecha de concierto en México

Mañana comienza la preventa de boletos, que se extenderá del 13 al 15 de junio, y tentativamente, el 16 de junio, si consideramos la nueva fecha.

Debido a la gran demanda que ha generado el 'Eras Tour' de Taylor Swift, la cantante anunció una nueva fecha de concierto en México.

En total, Swift dará cuatro fechas en el Foro Sol los días 24, 25, 26 y 27 de agosto.





Además, se reveló que durante las 12 presentaciones que tiene programada en su gira por Latinoamérica estará acompañada de la cantante Sabrina Carpenter, quien abrirá los shows.

La emoción de los 'swifties', como se autodenominan sus seguidores más fieles, es evidente y las peticiones de que visite otras ciudades de México, como Guadalajara y Monterrey, no cesan.

Mañana comienza la preventa de boletos, que se extenderá del 13 al 15 de junio, y tentativamente, el 16 de junio, si consideramos la nueva fecha que corresponde al 27 de agosto.

Aunque aún no se ha revelado oficialmente los precios de los boletos para los conciertos de Taylor Swift en México, en redes sociales aseguran que tendrán un costo que va de los 936 hasta los 10,620 pesos.

Tampoco se sabe si habrá algún tipo de paquetes VIP o boletos con ciertos beneficios como el Club del Corona Capital y el Club Diamante del Festival Arre.

Fans de Taylor Swift ya comenzaron a recibir correos de 'Verified Fan'

Ticketmaster comenzó este 12 de junio a enviar a las personas que se registraron al sistema 'Verified Fan' para asistir a los conciertos de Taylor Swift el correo que les indica si eras o no uno de los seleccionados para la venta.

A través de redes sociales los fans comenzaron a reportar alrededor de las 16:00 horas por medio de memes si fueron alguno de los elegidos para la fila exclusiva.

'Has sido seleccionado para participar en la venta Verified Fan de Taylor Swift The Eras Tour. Recibirás un enlace para la venta a través de un mensaje de texto. Como recordatorio, este enlace no garantiza boletos, te da acceso a unirte a la fila virtual. Todos los boletos se venderán por orden de llegada', se leía en el correo.





Mientras que muchos otros les llegó el mensaje que les informa que están en lista de espera.

'Ahora estás en la lista de espera para el concierto que seleccionaste para Taylor Swift | The Eras Tour. No habrá suficientes boletos para todos los que se registraron, por lo que un número limitado de registrados en Verified Fan recibieron acceso a la venta (con prioridad para aquellos que residen en México) y otros fueron colocados en lista de espera. Si existe disponibilidad de boletos, podemos enviarte un mensaje para que te unas a la venta de Verified Fan', menciona el correo.

A continuación los memes de las reacciones de los 'swifties':

Lxs felicito por sus correos de verified fan para el concierto de Taylor Swift, yo me quedo aquí en la lista de espera.

pic.twitter.com/COb3zhIgFN — FER (@feloga96) June 12, 2023

Yo al enterarme que mis amigos y yo estamos en la lista de espera para taylor swift pic.twitter.com/ECENheTKJ1 — Cindy Nero (@patoelizondoo) June 12, 2023

Todos los que nos mandaron a lista de espera en la Verified Fan de Ticketmaster para The Eras Tour de Taylor Swift pic.twitter.com/mliYsRRKlj — O T O N I E L (@itony12_) June 12, 2023

¿A caso todos quedamos en lista de espera para el Taylor Swift The Eras Tour? Ticket Master nos mintió 😭 pic.twitter.com/rEulEgvx1s — 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗦𝗲𝗿𝗲𝗻𝗮 🍍 (@eduardoserenag) June 12, 2023

Imágenes exclusivas de las Swifties en México en estos momentos #TaylorSwift pic.twitter.com/NZWRBiw4pQ — Alaric Gutiérrez (@alaricgutierrez) June 12, 2023

El verdadero título de la lista de espera del Verified Fan de #TaylorSwift pic.twitter.com/bR0Z15IIhE — Demosk Fluido mágico (@Demosk_) June 12, 2023