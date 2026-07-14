Ariana Grande confirma reconciliación con Ricky Álvarez

La cantante confirmó que retomó su relación con Ricky Álvarez al modificar la letra de Thank U, Next durante un concierto en Nueva York

La cantante Ariana Grande confirmó su reconciliación con Ricky Álvarez tras semanas de especulaciones, al modificar la letra de Thank U, Next durante un concierto de su gira The Eternal Sunshine Tour en Nueva York.

La presentación, realizada en el Barclays Center de Brooklyn, coincidió con el cumpleaños número 34 del bailarín. Frente a miles de asistentes, la cantante interpretó un verso diferente al de la versión original de la canción, dejando entrever que ambos retomaron su relación.

🚨 OFICIALIZOU O NAMORO! Ariana Grande MUDA DRASTICAMENTE trecho de “thank u, next”:



“escrevi algumas canções sobre o Ricky, sempre achamos o nosso caminho de volta”. pic.twitter.com/n7ousN0PRb — Info Ariana (@infoari) July 14, 2026

Un cambio de letra que confirmó los rumores

En lugar de cantar la frase original "Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río", Ariana Grande interpretó: "Escribí algunas canciones sobre Ricky, siempre encontramos nuestro camino de regreso".

El cambio provocó la reacción inmediata del público, que identificó la modificación como una confirmación de que la pareja volvió a estar junta.

La artista ya había realizado otros cambios recientes en esa misma estrofa. Durante un concierto en Austin, Texas, cantó que Ricky "todavía me cubre las espaldas", mientras que en otra presentación señaló que las canciones dedicadas a él "siguen siendo temazos".

El nuevo verso terminó por disipar las dudas sobre su situación sentimental.

Una historia que comenzó hace una década

Ariana Grande y Ricky Álvarez se conocieron en 2015, cuando él formaba parte del equipo de bailarines de la gira The Honeymoon Tour. Ese mismo año iniciaron una relación que se prolongó hasta 2016.

Aunque terminaron su romance, ambos conservaron una buena amistad. Álvarez incluso colaboró posteriormente como fotógrafo y videógrafo durante la etapa del álbum Sweetener, reflejando que la relación entre ambos seguía siendo cercana.

En entrevistas anteriores, la cantante llegó a describir aquella etapa como un momento muy feliz y saludable de su vida.

El renovado vínculo entre Ariana Grande y Ricky Álvarez surge meses después de que trascendiera el fin de la relación de la cantante con el actor Ethan Slater, con quien mantuvo un romance durante aproximadamente tres años tras coincidir en el rodaje de Wicked.

Desde entonces, la intérprete y el bailarín han sido vistos compartiendo tiempo juntos, y ahora la propia artista confirmó sobre el escenario que ambos "siempre encuentran el camino de regreso", oficializando así una nueva etapa en su historia de amor.