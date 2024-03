Confirman elenco de 'Eddington' la nueva película de Ari Aster

La exitosa productora A24 anunció su nueva película protagonizada por Emma Stone, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix y Austin Butler, la cual será dirigida por Ari Aster, director de Hereditary.

De acuerdo con Variety, uno de los proyectos más ambiciosos que están por venir lleva por título 'Eddington'.

Hasta el momento no se tiene mucha información acerca de la nueva producción la cual comezará a filmarse esta semana.

Pero esto es lo poco que se sabe.

¿De qué tratará Eddington?

''Eddington'' trata sobre una pareja, Lindsay y Marc, que viajan en coche por Nuevo México rumbo a Los Ángeles y se quedan sin gasolina a las afueras del pequeño pueblo de Eddington, Nuevo México.

Lindsay y Marc deciden entrar en el pueblo en busca de ayuda. Al principio, son recibidos muy amablemente, pero a medida que cae la noche, el pintoresco escenario pronto se convierte en una pesadilla.

Al menos esto es lo que se sabe de la nueva producción de la productora A24.

Welcome to EDDINGTON. Ari Aster’s contemporary western starring Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Luke Grimes, Austin Butler, Deirdre O'Connell, Micheal Ward and Clifton Collins Jr. is coming soon. pic.twitter.com/yLDMyeebTz