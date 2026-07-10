Connor Storrie se suma a adaptación de la novela de Sylvia Plath

El actor Connor Storrie protagonizaría junto a Billie Eilish la película de Sarah Polley basada en la novela de Sylvia Plath

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Connor Storrie se habría incorporado al elenco de The Bell Jar, adaptación cinematográfica de la novela de Sylvia Plath dirigida por Sarah Polley, en un proyecto que también contará con la participación de Billie Eilish como protagonista.

De acuerdo con reportes, Storrie formaría parte de la producción que actualmente se encuentra en proceso de rodaje en Toronto.

La película está basada en la novela publicada en 1963, una obra semiautobiográfica que aborda el deterioro emocional y la crisis de salud mental de una joven brillante en la década de 1950.

Billie Eilish debutará como protagonista cinematográfica

El proyecto será dirigido y escrito por Sarah Polley, ganadora del Oscar por el guion adaptado de Women Talking, y representa su primer largometraje después de esa producción.

Billie Eilish interpretará a Esther Greenwood, personaje central de la historia y un papel que marcaría su debut como protagonista en una película. La cantante ya tuvo una experiencia previa como actriz con una participación en la serie Swarm en 2023.

La producción está a cargo de Joy Coalition, de Joy Gorman Wettels, junto con Plan B Entertainment, compañía de Brad Pitt, y StudioCanal. Focus Features será la encargada de la distribución en Estados Unidos.

Una historia sobre identidad, presión social y salud mental

The Bell Jar sigue la vida de Esther Greenwood, una joven que obtiene una oportunidad en un prestigioso internado de un mes para una revista de moda femenina en Nueva York.

A pesar de encontrarse rodeada de fiestas, ropa y glamour, Esther comienza a sentirse desconectada, ansiosa y vacía. Después de terminar el programa, regresa a su hogar en las afueras de Boston, donde su estado emocional empeora.

La protagonista enfrenta las expectativas sociales de la década de 1950 sobre el papel de la mujer, incluyendo la presión de casarse, formar una familia y abandonar sus aspiraciones como escritora. También atraviesa el duelo por la muerte de su padre, la frustración por un curso de escritura rechazado y una profunda depresión.

El elemento central de la obra es la metáfora de la campana de cristal, una representación del aislamiento que siente Esther al estar atrapada bajo una especie de barrera invisible que la separa del mundo y limita su capacidad de vivir plenamente.

La adaptación cinematográfica explorará temas como la salud mental, la identidad personal, los roles de género, las expectativas sociales y la lucha interna de una joven que busca encontrar su lugar.

El proyecto es considerado una de las adaptaciones más esperadas de la novela de Sylvia Plath debido a la combinación entre el estilo de Sarah Polley, reconocida por sus adaptaciones literarias, y la participación de Billie Eilish, cuya estética y propuestas artísticas han sido asociadas con temas introspectivos y emocionales.

La cinta se encuentra en etapa de producción y todavía no cuenta con una fecha oficial de estreno. Será la primera adaptación importante de la novela en décadas, después de la versión cinematográfica estrenada en 1979 y varios intentos posteriores que no llegaron a concretarse.