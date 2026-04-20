'Elden Ring' llegará al cine en 2028 con Kit Connor

La esperada adaptación cinematográfica del exitoso videojuego Elden Ring ya tiene fecha de estreno: será el 3 de marzo de 2028 en salas IMAX, bajo la producción de A24 y Bandai Namco Entertainment.

El proyecto estará a cargo del cineasta Alex Garland, quien funge como guionista y director.

La película contará con las actuaciones principales de Kit Connor y Ben Whishaw, a quienes recientemente se sumó Cailee Spaeny, consolidando un elenco que ha generado gran expectativa entre los seguidores del videojuego.

Además de sus protagonistas, la producción reunirá a un amplio reparto que incluye a Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz y Nick Offerman, entre otros.

También participan Jefferson Hall, Emma Laird, John Hodgkinson y Peter Serafinowicz, conformando un reparto diverso que combina figuras consolidadas con talentos emergentes.

Producción ambiciosa y visión creativa

El filme será producido por Peter Rice junto a Andrew Macdonald y Allon Reich, de DNA Films, además de George R. R. Martin y Vince Gerardis. Cabe recordar que Martin también participó en la construcción del universo narrativo del videojuego original.

Según reportes, Garland, fanático del título desarrollado por FromSoftware, presentó personalmente la propuesta a los creadores del juego, convencido de que su complejidad narrativa y estética requerían una adaptación cinematográfica de gran escala.

Lanzado en 2022, Elden Ring se convirtió en un fenómeno mundial, superando los 30 millones de copias vendidas y acumulando más de 400 premios al Juego del Año.

Dirigido por Hidetaka Miyazaki, el título destacó por su mundo abierto de fantasía oscura y su narrativa basada en la obra de Martin, autor de la saga Canción de Hielo y Fuego.

La adaptación cinematográfica se perfila como el proyecto más ambicioso de A24 hasta la fecha, incluso por encima de producciones recientes del estudio.

Con un rodaje en marcha en el Reino Unido y un presupuesto superior a los 100 millones de dólares, la película buscará trasladar la épica y profundidad del videojuego a la pantalla grande.

El estreno en formato IMAX apunta a ofrecer una experiencia visual inmersiva acorde con la magnitud del universo de Elden Ring. Mientras tanto, la comunidad global del juego, activa en plataformas como Twitch y redes sociales, se mantiene a la expectativa de nuevos avances sobre esta ambiciosa producción, que promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos más importantes de 2028.

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