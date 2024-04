Zendaya, O’Connor y Faist; un triángulo amoroso en 'Challengers'

¿Qué tan sexy puede ser un torneo clasificatorio de tenis en New Rochelle, Nueva York? Cuando el drama en la cancha involucra a Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist, la respuesta resulta ser de campeonato en “Challengers” (“Desafiantes”) de Luca Guadagnino.

La película, dirigida por Guadagnino a partir de un guion del dramaturgo Justin Kuritzkes, podría tener la apariencia de un filme deportivo. Gran parte de la acción ocurre entre las líneas de base. Hay puntos de quiebre y saques. Pero lo que se está lanzando de volea no es sólo una pelotita amarilla.

“La pelota es la fuerza efímera e invisible del deseo”, dice Guadagnino, director de “Call Me By Your Name” (“Llámame por tu nombre”) y “Bones and All” (“Hasta los huesos”). “Quería mostrar el deseo de ir y venir”.

El resultado, por una puntuación de aproximadamente seis amores, es el triángulo amoroso del año. “Challengers”, que Amazon MGM Studios estrena en cines el viernes, toma el melodrama del trío y le da un giro emocionante. Eso se debe especialmente a la química multilateral entre Zendaya, O’Connor y Faist, todos actores de entre 20 y 30 años, muy capaces de arder cuando se les pide.

Es una declaración en la pantalla grande, especialmente para Zendaya, quien también es productora de la película. Ella interpreta a Tashi, la esposa y entrenadora de la superestrella del tenis Art interpretado por Faist, la revelación de “West Side Story” (“Amor sin barreras”).

Tashi fue relegada a un segundo plano debido a una lesión en la rodilla que puso fin a su carrera, aunque hizo poco para minar su ambición. Cuando Art, cuya pasión por el tenis está desvaneciéndose, se enfrenta en New Rochelle a un viejo amigo, Patrick, interpretado por O’Connor, astro de la reciente “La Chimera” (“La quimera”) de Alice Rohrwacher, su complicado pasado es, deliciosamente, resucitado.

Zendaya se inclinó por el proyecto no porque le pareciera algo natural, sino porque no lo era.

“Challengers” originalmente iba a inaugurar el Festival de Cine de Venecia del otoño pasado antes de que se pospusiera su estreno debido a la huelga de actores de Hollywood. Pero el retraso sólo ha dado más tiempo para que crezcan las expectativas en torno a la película.

Guadagnino, conocido por su forma orgánica de trabajar, compara las semanas que él y los tres protagonistas pasaron juntos preparándose en Boston con “niños en la playa creando castillos de arena”. Aunque Faist tiene cierta habilidad, el resto no tenía remedio para el tenis. Guadagnino no había tocado una raqueta en su vida antes de pisar el set en “Challengers”. El famoso entrenador de tenis Brad Gilbert fue contratado para ayudar.

Pero “Challengers” no se trata realmente de tenis, es sólo el escenario donde la atracción y la emoción en la película finalmente se derraman. Cuando se le señala a Guadagnino que las escenas de tenis son esencialmente las escenas de sexo de su película, responde: “Gracias”.

“Fue alegre y fue agradable y enérgico”, dice Guadagnino. “Era una buena compañía”.

Comentarios