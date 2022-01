Continúan protestas contra Spotify; se une Joni Mitchell

Según las políticas del sitio, se eliminará el contenido engañoso de la plataforma, lo cual ha generado polémica y duda respecto 'a qué tipo de contenido'.

Las protestas contra la plataforma de música y podcasts, Spotify, continúan en Estados Unidos, esta vez fue la cantante Joni Mitchell quien se unió a su compañero compositor Neil Young.

Mitchell, que como Young es una compositora asentada en California que tuvo gran parte de su éxito en la década de 1970, en la primera artista que se une a la iniciativa de Young.

"Personas irresponsables están propagando mentiras que le están la vida a la gente", afirmó Mitchell en un mensaje publicado el viernes en su web, "me solidarizo con Neil Young y con la comunidad científica y sanitaria global en este asunto".

Tras la acción de Young esta semana, Spotify dijo que tenía políticas para eliminar el contenido engañoso de su plataforma y que ha sacado 20 mil episodios de podcasts relacionados con el SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia.

Pero la plataforma no se ha pronunciado sobre el cómico Joe Rogan, cuyo podcast "The Joe Rogan Experience" está en el centro de la polémica, el mes pasado, Rogan entrevistó en su programa al doctor Robert Malone, un especialista en enfermedades infecciosas que ha sido expulsado de la red social Twitter por difundir información errónea sobre el coronavirus.

Rogan es una de las principales estrellas del servicio de streaming, con un contrato que podría hacerle ganar más de 100 millones de dólares.

Young había pedido a otros músicos que respaldasen su acción, aunque Mitchell, de 78 años de edad, no tiene éxitos actuales, la página de la artista canadiense dice que tiene 3,7 millones de oyentes mensuales, sus canciones "Big Yellow Taxi" y "A Case of You" han sido reproducidas más de 100 millones de veces en la plataforma.

En un mensaje en su web el viernes 28 de enero, Young dijo que "cuando dejé Spotify, me sentí mejor".

"Las empresas privadas tienen derecho a elegir con qué se benefician, igual que yo puedo elegir que mi música no respalde una plataforma que difunde información perjudicial", escribió.

"Estoy feliz y orgulloso de haberme solidarizado con los trabajadores sanitarios de primera línea que arriesgan su vida a diario para ayudar a los demás", agregó.

Spotify no respondió de inmediato a una petición de comentarios.