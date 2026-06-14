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Finanzas

Afirma IP en México que amenaza de Trump no pone en riesgo T-MEC

Se indicó que empresas extranjeras continúan viendo al país como una plataforma estratégica para acceder al mercado estadounidense

  • 14
  • Junio
    2026

La iniciativa privada mexicana descartó que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre no renovar el T-MEC representen un riesgo inmediato para la relación comercial de Norteamérica, al considerar que se trata de mensajes con fines políticos más que económicos.

En ese sentido, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, afirmó que los señalamientos del mandatario estadounidense son “golpes políticos que no tienen que ver con la relación comercial” y aseguró que el sector empresarial debe estar preparado para que este tipo de declaraciones continúen.

“Hay que estar preparados, el presidente Trump seguirá golpeando al T-MEC, seguirá golpeando a México”, señaló.

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Asimismo, explicó que aun cuando los tres países no acuerden renovar el tratado durante el proceso de revisión, el acuerdo comercial permanecería vigente durante los próximos 10 años bajo un esquema de revisiones anuales.

“Para nosotros en el sector empresarial, lo importante es que el tratado sigue”, sostuvo el líder empresarial.

Medina Mora destacó que, pese a la incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos y la aplicación de aranceles a diversos países, México mantiene ventajas competitivas para atraer inversiones.

Indicó que empresas extranjeras continúan viendo al país como una plataforma estratégica para acceder al mercado estadounidense y como una alternativa frente a conflictos geopolíticos en otras regiones.

Además, recordó que, con más de un 16 % de participación en el comercio del vecino país, México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China y Canadá, tanto en exportaciones como en importaciones.

Agregó que el país es el mercado número uno para 24 sectores económicos estadounidenses y se ubica entre los dos principales socios comerciales de 26 estados de la Unión Americana.

Trump pone en duda continuidad del T-MEC

Cabe recordar que el jueves pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no está interesado en renovar el T-MEC durante la revisión prevista para este año y aseguró que su país no necesita de México ni de Canadá para sostener su economía.

El mandatario argumentó que Estados Unidos mantiene déficits comerciales con ambos socios y señaló que, en lugar de ello, debería registrar superávits.

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Sin embargo, especialistas y representantes empresariales han recordado que una eventual falta de renovación no implicaría la cancelación automática del acuerdo, ya que este seguiría vigente durante una década con revisiones anuales.

Las declaraciones ocurren en medio del proceso formal de revisión del tratado, que comenzó este año y que será clave para definir el futuro de la integración económica de Norteamérica, una región que concentra intercambios comerciales por más de $1.6 billones de dólares anuales.


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