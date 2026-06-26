El Ejército mencionó que continúan en coordinación con otras dependencias para garantizar un paso seguro a los buques mercantes que transitan por el estrecho

Inicio / Internacional / EUA bombardea Irán tras ataque de Teherán contra buque en Ormuz

Estados Unidos bombardeó este viernes a Teherán como respuesta al ataque perpetrado por la Guardia Iraní en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que la agresión se llevó a cabo como una respuesta contundente tras lo ocurrido en el paso petrolero.

"Aviones estadounidenses atacaron instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros, después de que Irán atacara el buque M/V Ever Lovely el 25 de junio con un dron de ataque de un solo uso"

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta agresión por parte de Irán podría considerarse como "peligrosa" debido a que socavó la libertad de navegación.

Mencionó que las autoridades continúan en coordinación para garantizar un paso seguro a los buques mercantes que transitan por el estrecho.

El ataque al buque de carga ocurrió mientras una agencia marítima de Naciones Unidas iniciaba esta semana una operación para trasladar fuera del estrecho a varados, usando una ruta alternativa, muy cerca de las costas de Omán, en lugar de navegar por la parte central del estrecho.

Irán y EUA acuerdan hoja de ruta de 60 días para un acuerdo final

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán acordaron la creación de un comité de alto nivel para impulsar una hoja de ruta que permita alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, de acuerdo con un comunicado difundido por los mediadores Qatar y Pakistán.

El texto, publicado en la red social X por los ministerios de Exteriores de ambos países mediadores, señala que el objetivo es sentar las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas tras la ronda celebrada el domingo en el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza.