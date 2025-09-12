Cruz Martínez da la cara... ahora sí

Cruz Martínez habló por vez primera sobre la demanda por violencia familiar interpuesta por Alicia Villarreal, su exesposa y madre de sus hijos, y aseguró que siempre ha sido un hombre dedicado a la familia.

Fue tras asistir a una audiencia en el Palacio de Justicia, como parte del proceso legal en su contra, que el líder de Kumbia Kings, de 53 años, enfrentó a la prensa para hablar de las acusaciones.

“Siempre le apuesto a la familia antes que a cualquier cosa. Estamos respetando lo que dice la ley; este es el proceso y estamos contentos con lo que se ha avanzado”, declaró.

Fue la segunda audiencia, sin embargo, es la primera ocasión que asiste, pues a la anterior no se presentó y luego argumentó que estaba enfermo.

“A mis hijos los veo todos los días, viven conmigo. Yo intento que ellos tengan la mente ocupada y se enfoquen en la parte positiva de la vida”, afirmó. “Son cosas que se tienen que procesar, no es como que uno buscó o quiera estos problemas legales. Yo no tengo más que decir la verdad, trato de compartir lo que creo que es importante”, aseguró.

Era la audiencia inicial del caso, en la que la Fiscalía le informaría al músico el porqué se le investiga, cuál es el delito y las pruebas que se tienen.

Sin embargo, Leopoldo Ángeles, abogado de Martínez, comentó que no se pudo realizar con éxito la audiencia, porque la Fiscalía aún no tiene las pruebas, por lo cual fue reprogramada.

