Tribunal da luz verde a demanda contra Bad Bunny

La demanda de Carliz de la Cruz por el presunto uso de su voz en canciones de Bad Bunny seguirá su curso tras un fallo judicial

Bad Bunny enfrenta un nuevo revés en los tribunales. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que continúe la demanda presentada por su expareja, Carliz de la Cruz Hernández, quien lo acusa de utilizar su voz sin autorización en dos de sus canciones más populares. La decisión representa un importante paso a favor de la demandante, aunque el caso aún no llega a una sentencia definitiva.

Carliz de la Cruz presentó la demanda en 2023, en la que reclama una indemnización de 40 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de la frase “Bad Bunny, baby”, grabación que aparece en los temas “Pa’ Ti” y “Dos Mil 16”. Según su versión, ella nunca autorizó por escrito el uso comercial de esa grabación.

Con esta resolución, el máximo tribunal determinó que existen elementos suficientes para que el proceso judicial siga su curso, por lo que rechazó la solicitud de la defensa del cantante de desechar la demanda en esta etapa. Ahora será un tribunal de primera instancia el que analice el fondo del caso.

Hasta el momento, Bad Bunny y su equipo legal no han emitido una postura pública tras el fallo.

Mientras tanto, el caso continúa generando atención entre los seguidores del artista y la industria musical, debido a la millonaria cantidad que reclama su expareja.